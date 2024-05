Tesla, Musk termina visita a Pechino dopo intesa su sicurezza dati. Trattative anche per via libera a guida assistita

Il numero uno di Tesla, Elon Musk, ha lasciato oggi Pechino, dopo una visita durante la quale la casa automobilistica americana ha ottenuto il via libera dalle autorità cinesi in termini di sicurezza dei dati. Musk, era arrivato ieri nella capitale cinese per la sua seconda visita in meno di un anno in Cina, il più grande mercato automobilistico del mondo. Elon Musk ha incontrato alti funzionari cinesi, tra cui il primo ministro Li Qiang. Domenica i modelli prodotti in Cina da Tesla sono stati ufficialmente inclusi nell'elenco dei veicoli che soddisfano i requisiti nazionali di sicurezza dei dati. Si tratta della rimozione di un importante ostacolo normativo.

La China Association of Automobile Manufacturers (Caam) aveva affermato di aver testato i veicoli dal novembre 2023, con l’aiuto di un regolatore nazionale della sicurezza IT, per verificare il modo in cui raccoglievano ed elaboravano i dati. I test includevano informazioni personali e registrazioni di volti all'esterno dell'auto. "Tra questi, 76 modelli di sei società (Byd, Li Auto, Lotus, Hozon Auto, Tesla e Nio) soddisfano i quattro requisiti di conformità in materia di sicurezza dei dati automobilistici", ha affermato Caam nella sua dichiarazione di domenica. La Model 3 e la Model Y, prodotte nella mega fabbrica Tesla di Shanghai, sono in questo elenco.

Tesla sarebbe vicina anche al via libera delle autorità per utilizzare la sua tecnologia di guida assistita in Cina, grazie a una partnership con il colosso locale di Internet Baidu per mappe e navigazione.