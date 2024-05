Tesla vende poco, in Messico si teme un freno agli investimenti nella mega fabbrica di Nuevo Leon

Il colosso americano dei veicoli elettrici Tesla ha rettificato i suoi ambiziosi piani di espansione in Messico, facendo temere di poter annullare alcuni dei suoi investimenti nel Paese, come l'installazione di una mega fabbrica; nello Stato settentrionale di Nuevo León, confinante con gli Stati Uniti. Il proprietario di Tesla, Elon Musk, nel marzo 2023 annunciò che avrebbe investito in Messico circa 4,5 miliardi di dollari per costruire il gigantesco stabilimento in grado di produrre un milione di veicoli all'anno, generando circa 35.000 posti di lavoro.

Ma il progetto si è scontrato con la dura realtà del mercato, poiché Tesla ha venduto meno auto di quelle prodotte in sette degli ultimi otto trimestri, portando le autorità locali a pensare che l'investimento possa essere cancellato o notevolmente ridotto. Il possibile dietrofront è però nel frattempo stato smentito da Rohan Patel, vicepresidente delle politiche pubbliche e dello sviluppo aziendale di Tesla. «Continueremo ad andare avanti con i governi locali, statali e federali e apprezziamo molto i loro sforzi per ottenere i permessi e l'infrastruttura sostenibile necessari», ha detto il manager.