Lancia, è partito il piano di espansione in Europa. Tornerà nel 2024 in Belgio, Lussemburgo, e nei Paesi Bassi

Lancia torna in Europa con la Nuova Ypsilon, che dalla metà di giugno sbarcherà nel Vecchio Continente attraverso una rete di oltre 70 nuovi concessionari in 70 città. Nello specifico, per la metà del 2024, tornerà in Belgio, Lussemburgo, e nei Paesi Bassi, ma questo è solo l'inizio, visto che nel 2025 sarà la volta di Francia, Spagna, e Germania. Si tratta di paesi storicamente legati al fascino dell'italianità e al marchio Lancia.

L'espansione a livello internazionale sarà favorita dal modello di distribuzione, che prevede il 50% delle vendite online e la realizzazione di un numero selezionato di rivenditori caratterizzati da nuovi showroom pensati per una nuova clientela di stampo premium. «Il nostro piano strategico decennale - ha dichiarato Luca Napolitano, ceo di Lancia - ha un obiettivo molto chiaro: fare di Lancia un marchio desiderabile, rispettato e credibile nel segmento premium europeo».