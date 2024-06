Nuova Ypsilon, al volante dell'elettrica e della ibrida. Le due anime del rilancio Lancia

Nuova Lancia Ypsilon segna la nuova era del marchio, un vero e proprio rinascimento della casa torinese che fu fondata il 27 novembre 1906 da Vincenzo Lancia. Presentata lo scorso 14 febbraio in versione full electric ora la gamma della Ypsilon si è completata anche con la versione ibrida. Un piano ambizioso di rinascita del marchio che, dopo la Ypsilon, vedrà l'arrivo del secondo e del terzo modello: la Gamma che verrà introdotta nel 2026 e la Delta nel 2028. L'ultima nata ha tre allestimenti: la Nuova Ypsilon, la Nuova Ypsilon LX e la Nuova Ypsilon in versione Cassina.

«La prima - ha affermato Luca Napolitano, Ceo di Lancia - è la versione di ingresso ed è già molto completa soprattutto per quanto riguarda connettività e tecnologia ed è quindi dedicata ai giovani. La LX gode dell'allestimento più ricco e completo mentre la Cassina è veramente il nostro top di gamma per gli appassionati di design e per chi in auto vuole un po' sentirsi come a casa». Rispetto alla precedente versione la Ypsilon ora è più spaziosa (4,08 m di lunghezza, 1,76 m di larghezza e 1,44 di altezza) ha un passo di 2,54 metri e ha 352 litri di bagagliaio. Durante i test drive internazionali, abbiamo avuto modo di provare sia la versione 100% elettrica che quella ibrida lungo un percorso che da Torino ci ha portato lungo le strade panoramiche delle Langhe passando dal Castello di Racconigi.

La Lancia Ypsilon full electric è dotata di un propulsore da 156 cavalli/115 kW e 260 Nm e di una batteria da 51 kWh con una autonomia dichiarata di oltre 400 km nel ciclo combinato WLTP. La ricarica rapida richiede 20 minuti per passare dal 20% all'80% o appena 10 minuti per ripristinare 100 km. La MHEV, invece, e' alimentata da un motore ibrido di ultima generazione, con cilindrata di 1.2 L da 100 CV (74 Kw), tecnologia 48V a 3 cilindri con cambio automatico e-DCT a 6 rapporti. Il motore garantisce una velocità massima di 190 km/h, un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 9.3» e al contempo emissioni comprese tra i 103 e i 104 g/km in ciclo WLTP Può partire in elettrico, muoversi a basse velocità o veleggiare a zero emissioni, sempre col motore pronto a intervenire. Il viaggio d'andata verso le Langhe l'abbiamo fatto con la versione elettrica e per percorrere circa 120 km abbiamo «consumato» un terzo della batteria un terzo della batteria. Mentre per tornare a Torino abbiamo utilizzato la versione ibrida e per percorrere circa 90 km su strade extraurbane i consumi si sono attestati in circa 18km/l. Lungo le strade collinari abbiamo potuto apprezzare l'ottima tenuta di strada e lo sterzo sempre pronte e preciso.

Molto ricca la dotazione di serie: tutte le versioni hanno il doppio schermo da 10,25 pollici, per strumentazione e infotainment, il coffe table al centro della plancia per la ricarica wireless dello smartphone e il sistema S.A.L.A., acronimo di Sound Air Light Augmentation, l'infotainment che raccoglie le funzioni di audio, climatizzazione e illuminazione. Non mancano i sedili elettrici, massaggianti e riscaldati che diventano una vera e propria poltrona per massimizzare il benessere a bordo, in perfetta combinazione con l'insonorizzazione a cui gli ingegneri della Lancia hanno prestato particolare attenzione. Spicca anche l'innovativo sistema di infotainment S.A.L.A. (Sound Air Light Augmentation) che e' il pilastro su cui si basa la tecnologia accessibile di Lancia. E' un evoluto insieme di hardware e software che accentra le funzioni di audio, climatizzazione e illuminazione, consentendo a guidatore e passeggero di adattare l'ambiente interno, con il semplice tocco di un pulsante. Sei le tonalita' di esterni disponibili per i primi due livelli di allestimento, a cui si aggiungono le varianti bi-color contraddistinte dalla combinazione con tettuccio nero: Grigio Granito, Nero Ardesia, Bianco Marmo, Blu Lancia, Verde Giada, Oro. La versione Cassina e' invece caratterizzata unicamente dall'esclusiva tonalità Blu Lancia, colore iconico nella tradizione del marchio. La Nuova Lancia Ypsilon si posiziona al centro del mercato, nel cuore del segmento B, con un prezzo di 20.900 euro nella versione ibrida e 22.900 euro nell'elettrica, con gli incentivi statali in corso in caso di rottamazione di un veicolo fino a EU2. Per entrambe le motorizzazioni è prevista anche un'offerta finanziaria in collaborazione con Stellantis Financial Services Italia. Dopo l'Italia,

Lancia torna in Europa: Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi sono i primi paesi europei in cui Nuova Lancia Ypsilon verra' introdotta, seguiti da Spagna e Francia e, nel 2025, dalla Germania. Una rete totale di oltre 70 nuovi concessionari in 70 principali citta' europee. In occasione dei test drive Lancia ha anche presentato due novità inaspettate: la Ypsilon in versione HF e la Ypsilon HF Rally 4. «La prima - ha detto Napolitano - rappresenta l'anima più aggressiva e più sportiva del marchio. E' una vettura che arriverà a maggio del 2025 e avrà 240 cavalli. La versione Rally ci permetterà di ritornare alle gare».