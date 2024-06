Moto o ciclomotori, li guidano 4 italiani su 10. La manutenzione dei mezzi è affidata per il 41% al “fai da te”

Quattro italiani su dieci posseggono una moto o un motorino e il 32% vorrebbe averlo. Sono uomini (56%) e donne (44%) che utilizzano le due ruote principalmente per lavoro (68%) e per uscite serali e aperitivi con gli amici (67%), ma anche per le gite nel fine settimana (36%). A scattare questa fotografia è la ricerca 'Gli italiani e la passione per le due ruote' commissionata a Ipsos da eBay. Secondo lo studio, la cura e la manutenzione dei mezzi è affidata per il 41% al “fai da te” soprattutto per le attività più ordinarie e il risparmio può arrivare fino al 50% rispetto ai costi di un’officina.

Per l’acquisto dei ricambi, secondo l'indagine, ci si affida principalmente all’e-commerce (75%). Quasi la metà, di chi ha acquistato dei pezzi di ricambio, li ha comprati online per i prezzi più competitivi (46%), la possibilità di fare più facilmente confronti (25%), la disponibilità immediata (24%), la vastità dell’assortimento (23%) e in generale il comfort di poter fare tutto comodamente da casa (20%). L’online rimane il canale preferito (60%) anche per informarsi sulla cura della propria moto.