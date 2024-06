Ferrari, nuovo capolavoro nella 24 Ore di Le Mans: vince la #50, Toyota battuta dopo un'emozionante battaglia

È una Ferrari super quella che centra una vittoria stratosferica nella 24 Ore di Le Mans, uno degli appuntamenti più importanti in tutto il panorama del motorsport, che quest'anno ha festeggiato i centouno anni. Ricordiamo che aveva gà trionfato lo scorso anno nell'edizione del centenario hypercar numero 51, con l'equipaggio composto da Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi che in questa edizione hanno chiuso al terzo posto.

Quest'anno a tagliare il traguarda davanti a tutti è stata la Ferrari 499P numero 50 con al volante Nicklas Nilsen, mentre gli altri due dell'equipaggio sono Antonio Fuoco, Miguel Molina. Delusione in casa Toyota, la numero 7 con al volante Pechito Lopez che viene battuta sul filo di lana dopo un'emozionante 24 Ore piena di colpi di scena anche a causa della pioggia copiosa caduta per lunghi tratti. Nelle altre classi trionfo di United Autosports in LMP2, e vittoria della Porsche del Manthey EMA in LMGT3.

La 24 ore di Le Mans 2024 di quest'anno è stata una delle edizioni più spettacolari di sempre. 186 piloti si sono dati battaglia nella più importante gara endurance del mondo che ha visto scontrarsi alcuni dei marchi più prestigiosi del Motorsport. Ferrari ha ripetuto l'impresa realizzata nel 2023, ed ha ottenuto la prima vittoria stagionale nel WEC. Non è stato affatto facile battere l'agguerrita concorrenza di Porsche e Toyota che si sono divise le vittorie nei primi 3 round del Mondiale (Qatar, Imola, Spa). Nella classe LMGT3, Valentino Rossi ha affrontato per la prima volta la 24 ore al volante di una BMW M4 del Team WRT ma si è dovuto ritirare a circa metà gara.

Per Il Cavallino Rampante si tratta dell’11esima vittoria assoluta nella classica maratona endurance francese, la seconda consecutiva dopo quella ottenuta l’11 giugno 2023 con la 499P numero 51: i precedenti risalgono al 1949, 1954, 1958, e agli anni compresi tra il 1960 e il 1965. Nell’albo d’oro della Casa di Maranello a Le Mans figurano, inoltre, 29 successi di classe: le vittorie complessive, quindi, raggiungono quota 40.