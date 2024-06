Alpine A290, la city car elettrica con 380 km di autonomia presentata alla vigilia della 24h di Le Mans

LE MANS – Il primo modello del Dream Garage elettrico di Alpine è la A290 e debutta a ridosso del circuito dove il marchio di Dieppe, dal 1973 entrata a far parte della galassia Renault, ha vinto la 24h assoluta nel 1978, tra l'altro con un equipaggio di cui faceva parte anche Didier Pironi, e si è poi imposta altre tre volte nella classe Lmp2 (2016, 2018 e 2019).

È una city car sportiva a zero emissioni che arriva ai 170 orari e ha ua potenza massima di 220 cavalli e 300 Nm di coppia. È anche la prima macchina «della nuova generazione elettrica che segna l’apertura di Alpine ad un pubblico più vasto e riporta in auge una categoria finita nel dimenticatoio, quella delle hot hatch», come ricorda Philippe Krief, Ceo del marchio.

È basata sulla Renault 5 (la piattaforma è la AmpR Small con le carreggiate ampliate), rispetto alla quale è più lunga, più larga e più alta: 3,99 metri (+7 cm), 1,82 (+5) e 1,52 (+2). Ma integra anche «le scelte realizzate dal 2023 con la concept car A290_β», come sottolinea il direttore del design, Antony Villain. La firma luminosa con i fari full Led caratterizzati dalla “X” è inequivocabile. Sviluppo e produzione sono francesi, che giustificano anche la presenza del tricolore d'Oltralpe. Dopo la A290, il cui debutto è previsto per la fine dell'anno, arriveranno una crossover GT di segmento C e la rinnovata A110.

Disponibile in quattro colori (blu, nero, bianco e grigio) e anticipata da una Prémière Edition in serie limitata da 1.955 esemplari, la A290 sarà a listino come Gt e Gt Premium da 180 cavalli e come Gt Performance e Gts (il top di gamma) da 220. Tutte le versioni sono equipaggiate con la batteria da 52 kWh: l'autonomia annunciata è di 380 km, ma è ancora in attesa di omologazione. Lo spunto da 0 a 100 orari avviene in 6,4'' e il tempo di frenata da 100 a 0 è di 3'', grazie anche all'impianto italiano Brembo. Il prezzo ventilato dai vertici francesi parte da circa 38.000 euro, ma per l'ufficialità ci sarà da attendere. La vettura dispone di 26 Adas e di due schermi da 10.25'' e 10.1'': quello centrale è rivolto ergonomicamente verso il conducente, che grazie al volante multifunzione a tre razze può selezionare le modalità di guida, il livello di rigenerazione dell'energia e attivare anche l'Overtake per ottenere la massima potenza fino a un massimo di 10''.

Attingendo all'esperienza nel motorsport e sfruttando il gaming, Alpine ha deciso di offrire anche la telemetria, tra l'altro con la possibilità non solo di ottenere dati in tempo reale altrimenti non disponibili, ma anche di accettare sfide, incluse quelle relative ai consumi. La A290 è una cinque porte a cinque posti con un bagagliaio da 326 litri di capacità dotata anche di un dispositivo che riproduce il suono del motore per consentire a chi guida (verosimilmente i conducenti con una maggiore anzianità di servizio) di sintonizzarsi sulle prestazioni. Sulla bilancia si ferma a 1.479 kg, mentre su strada, dove sfrutta anche sospensioni esclusive e un sistema miltilink sull'asse posteriore, dispone di un diametro di volta di 10,2 metri.