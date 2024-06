Volkswagen ID.3 diventa Pro S e aumenta l'autonomia. Batteria da 77 kWh e oltre 550 km con un pieno di energia

Volkswagen ID.3 aumenta la propria autonomia grazie alla nuova batteria da 77 kwh e supera la soglia psicologica dei 500 km di autonomia, fissando il contachilometri a circa 550 nel ciclo Wltp. Nella prova della rinnovata berlina nel corso di una lunga prova sia in città sia su tragitti extraurbani. La berlina della casa di Wolfsburg, che ha fatto da apripista nel full electric del marchio, è stata sottoposta lo scorso anno a un restyling che rispetta, e anzi sottolinea, gli stilemi della gamma ID. I dettagli esterni ne sottolineano l'aspetto, e il frontale conferisce alla vettura un aspetto dinamico, con forme moderne e slanciate. Le rinnovate linee del cofano anteriore e il portellone posteriore a contrasto rendono la ID.3 più dinamica e sportiva, così come i cerchi aerodinamici che ottimizzano il flusso d'aria. I proiettori ora sono a Led di serie - ma la nostra vettura era equipaggiata da Led Matrix IQ.Light - a tutto vantaggio della visibilità. Nella zona posteriore, una firma luminosa identifica il profilo del portellone. Negli interni, l'abitacolo è stato oggetto di restyling - anche in base alle richieste della clientela - e si presenta ricercato, comodo e funzionale. Elevatissimo il livello tecnologico, che grazie agli aiuti alla guida rende il viaggio di tutto relax. Da sottolineare il park assist plus con funzione memory, che consente di richiamare le manovre di parcheggio memorizzate e farle compiere da sola all'auto: utilissimo per chi parcheggia sempre nello stesso garage o posto auto.

Rinnovato anche il software, ora di ultima generazione, che ricevere gli aggiornamenti over-the-air. Ma, soprattutto, ID.3 è un'auto comoda da guidare, con un bagagliaio non amplissimo (385 litri, che diventano 1.267 con il divano abbattuto) e modernissima come concezione. Su strada, è possibile mettere alla frusta i 204 Cv che fanno schizzare ID.3 da 0 a 100 km/h in 7.7 secondi. La velocità è autolimitata a 160 km/h che, dove consentito, si raggiungono davvero in un soffio. Uno stratagemma sempre più in voga, che unisce il rispetto del codice della strada e della sicurezza alla salvaguardia dell'autonomia. Il passaggio alla modalità di guida sportiva, in ogni caso, garantisce una buona dose di divertimento. Ma non basta: sfruttando il nuovo Software 5.0, poi, è possibile attivare la funzione «Performance Upgrade» con cui è possibile può aumentare la potenza massima di 20kW, anche per un tempo limitato, acquistando l'upgrade direttamente nell'In-Car shop dell'infotainment. Così la ID.3 Pro S, può passare dai 204 CV, di serie, fino a quota 231 CV, migliorando l'accelerazione da 0 a 100 km/h che può essere coperta in un tempo di 7,1 secondi. La Volkswagen ID.3 rientra nella soglia degli ecoincentivi ed è ordinabile a partire da 42.490 euro; la variante Edition Plus, invece, comporta un esborso ulteriore di 1.000 euro.