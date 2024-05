Nio lancia nuovo marchio low cost Onvo: il Suv L60 costerà 4mila dollari in meno della Model Y di Tesla

Nio, azienda cinese di auto elettriche, ha rivelato che la prima auto del suo nuovo marchio a basso prezzo, Onvo, costera circa 4.000 dollari in meno rispetto a una Model Y di Tesla. Le consegne della prima vettura di Onvo, il SUV L60, inizieranno a settembre, ha affermato la societa. Le prevendite sono iniziate ieri dopo l'evento di lancio. Il Ceo di Nio, William Li, ha detto in una intervista alla Cnbc che si aspetta che Onvo inizi a vendere le sue auto all'estero ad un certo punto, ma non ha specificato quando.

Dal suo lancio, circa 10 anni fa, Nio si e concentrata sul segmento premium delle auto, con un prezzo a partire da 300.000 yuan (41.500 dollari). Da allora l'azienda si e espansa in Europa, ma le sue consegne mensili in Cina sono rimaste generalmente modeste rispetto alla concorrenza. L60 di Onvo parte da 219.900 yuan (30.439 dollari) contro i 249.900 yuan della Model Y (34.617 dollari), il Suv elettrico di Elon Musk piu venduto in Cina.