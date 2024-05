Urso: «Iter norma incentivi auto si è concluso, andrà in Gazzetta Ufficiale»

«L'iter piuttosto lungo e complesso tra tutte le autorità competenti si è concluso e quindi sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale». Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, rispondendo alla domanda se la norma sugli incentivi auto potrà andare in Gazzetta Ufficiale già la prossima settimana, a margine del Summit B7 in corso a Roma.