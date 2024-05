Motus-E lancia l'allarme: in Italia siamo in ritardo sulle colonnine, bandi anche per operatori piccoli

«Bisogna accelerare nei prossimi mesi per avvicinarsi all'obiettivo, altrimenti i tempi rischiano di allungarsi troppo e potrebbe non esserci lo spazio per una terza tornata di bandi per recuperare il gap accumulato». Lo dice Francesco Naso segretario di Motus-E parlano dei ritardi nell'installazione di colonnine eletriche. Come riporta il Sole 24 Ore, l'obiettivo e di arrivare, sulla spinta del Pnrr, a 13.775 per le strade urbane e 7.500 per le superstrade. I primi due bandi chiusi lo scorso anno sono andati male. «E importante dare la possibilita anche agli operatori piu piccoli e non soltanto ai grandi player di partecipare, ritoccando ad esempio il numero minimo di colonnine da installare - commenta Naso - guardiamo inoltre alla modalita adottata in Francia, con bandi a sportello e contributi ex post agli operatori interessati».