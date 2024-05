Lexus UX 300h, il Suv ibrido diventa più potente e incrementa la sua efficienza

BORDEAUX – Lexus rinnova il suo urban crossover UX. Tra i modelli più apprezzati del marchio nipponico, e uno dei più venduti in Europa, il SUV compatto riceve un generoso upgrade. Le novità, fatta eccezione per alcune nuove colorazioni, però non sono visibili a occhio nudo ma si trovano sotto la carrozzeria. Nello specifico parliamo di un nuovo powertrain, tecnologia a bordo migliorata e interni rivisti. Il tutto per garantire la praticità di un SUV con le dinamiche di guida di una berlina.

Il caratteristico design dell’UX è rimasto inalterato. Sul frontale troviamo l’ampia griglia a freccia contornata dall’inconfondibile firma luminosa Lexus. Le nervature del cofano proseguono scultoree verso la fiancata per terminare con le luci posteriori a sbalzo. Oltre all’inedita colorazione Sonic Copper, per la versione F-Sport e F-Design è disponibile l’opzione Full Bitone Pack con il nero lucido che si estende dal tetto verso I montanti. Unico tratto distintivo, della nuova Lexus, è la targhetta sul portellone del bagagliaio con la sigla UX 300h che, andando a sostituire la UX 250h, indica l’aumento delle prestazioni della vettura.

Il cambiamento più significativo riguarda, infatti, il powertrain. Pur mantenendo il solido e affidabile motore a benzina 4 cilindri da 2.0 litri, il nuovo modello adotta la tecnologia Full Hybrid di quinta generazione per aumentare la potenza e migliorare le prestazioni. Oltre alla riprogettazione dell’inverter, nei modelli dotati del sistema di trazione integrale E-Four, è presente un nuovo motore-generatore ad alte prestazioni a magneti permanenti in grado di garantire una potenza di 30 kW e 84 Nm di coppia.

Nuove anche le batteria agli ioni di litio da 60 celle e 222V, al posto della precedente unità da 180 celle e 216V all'idruro di nichel-metallo, che permettono un aumento dell'8% della potenza totale del sistema arrivando a 199 CV (146 kW). Dati che si traducono in uno scatto 0-100 km/h di 7,9 secondi, per la versione quattro ruote motrici, e 8,3 per il modello dotato di trazione anteriore. Non solo, a scendere sono anche i consumi e l’emissione di CO2.

Entrando nell’abitacolo si nota subito la plancia rivista con il display touch da 12,3” per l’infotainment (da 8” nell’allestimento base) ora più semplice e intuitivo da usare. Inoltre, tramite il riconoscimento vocale, pronunciando “Hey Lexus” è possibile richiamare diverse funzioni. Non manca la connettività wireless tramite Apple CarPlay o Android Auto. Mentre con l’app per smartphone Lexus Link+, si può controllare da remoto la carica della batteria, impostare l’aria condizionata e chiudere o sbloccare le portiere. Aggiornami e ampliati i sistemi di aiuto alla guida sia attivi che passivi.

Rivisto anche il quadro strumenti da 12,3” (opzionale) che può essere ampiamente personalizzato. Buono il diametro del volante, con comandi fisici sulle razze, dotato di una telecamera Driver Monitor in grado di monitorare costantemente l’attenzione del guidatore. La seduta, pur trattandosi di un SUV, è volutamente più bassa per offrire una maggiore connessione con la strada. Se la parte superiore della plancia è rivestita, quella inferiore è invece in nuda plastica. Inoltre, a seconda degli allestimenti, è possibile scegliere tra tre opzioni di rivestimento: tessuto, pelle sintetica e pelle vera. Se l’abitabilità anteriore è ottima, chi siede sul divano posteriore ha meno spazio. Infine il bagagliaio, che presenta una soglia un po’ alta, offre una capacità tra i 283 e 320 litri.

Lunga 4,45 metri, larga 1,84 e alta 1,54 la Lexus UX presenta un passo di 2,64 metri che le consentono un’ottima agilità. Al volante della vettura nipponica si percepisce subito l’ottima dinamica di guida grazie a un baricentro basso, favorito dalla posizione delle batterie sul pianale, e dall’ottimo telaio. Infatti i tecnici giapponesi hanno ulteriormente irrigidito la piattaforma GA-C con l’aggiunta di un supporto del radiatore e un nuovo pannello posteriore. Anche l’assetto è ulteriormente migliorato presentando un basso rollio in curva. Ciò si può apprezzare nei tratti più guidati e con la modalità Sport in grado di offrire una risposta più rapida del volante e un’accelerazione più decisa. A supportare il tutto la trasmissione automatica fluida e omogenea in qualsiasi situazione.

Se la modalità di guida Normal consente un giusto equilibrio tra prestazioni ed efficienza, utile nei tratti autostradali, la funzione Eco si rivela preziosa nel traffico cittadino privilegiando i consumi, oltre ad “ammorbidire” l’accelerazione. Al termine della nostra prova, di circa 220 chilometri al volante della Lexus UX F-Design 2 ruote motrici, che ci ha portati dal centro di Bordeaux ad attraversare le campagne e i vigneti circostanti fino alla suggestiva Duna di Pilat, abbiamo riscontrato un lusinghiero consumo di 5,3 litri per 100 chilometri. Risultato ottenuto anche grazie all’ulteriore lavoro di alleggerimento apportato sulla vettura, ora dotata di passaruota e cofano in alluminio e portellone posteriore in materiale composito.

Già acquistabile, i prezzi della UX 300h partono da 43.500 Euro nell’allestimento Urban a trazione anteriore. Tale versione è l’unica a rientrare nell’Ecobonus che, associato ad uno sconto iniziale di 8.000 Euro previsto su tutta la gamma da parte della Casa nipponica, porta a un prezzo d’acquisto di 32.500 Euro. La F-Design è offerta a 47.500 Euro che sale di ulteriori 2.500 per la versione a trazione integrale. La F-Sport, dotata di sospensioni a controllo elettronico specificatamente tarate, parte da 53.500. Infine la versione top di gamma Luxury, esclusivamente proposta con trazione integrale, è disponibile da 58.000 Euro.