Lexus, ruggito RZ: con la trazione singola cresce l’autonomia

Rinunciare a qualcosa per conquistare nuovi clienti, sempre nella ristretta fascia dei frequentatori del mercato premium che riconoscono alla Lexus la capacità di offrire qualità, lusso, comfort e affidabilità, specialità quest’ultima per la quale il brand di prestigio della Toyota ha incassato prestigiosi premi internazionali.

La rinuncia riguarda la trazione integrale, non prevista dall’ultima declinazione della RZ, Suv sportivo e 100% a elettroni che nella seconda metà dell’anno arriverà a completare la gamma con un prezzo non ancora annunciato, ma sicuramente più accessibile rispetto a quello della “gemella” a quattro ruote motrici i cui due allestimenti – Design e Luxury – costano rispettivamente 75.500 e 80.000 euro.



Ma non è solo la valenza economica a favorire la nuova arrivata che dispone dello stesso powertrain – motore da 204 cv e batteria da 71 kWh – ma che, alleggerita dalla sparizione dei componenti che trasmettono la coppia alle ruote posteriori, garantisce un’autonomia più elevata: 480 km nel ciclo combinato Wltp.

Se RZ è la nuova frontiera della mobilità green, Lexus non tradisce l’ibrido, suo storico cavallo di battaglia: nonostante la dimensioni quasi da city car, il nuovo Suv Lbx da 136 cv, lungo meno di 4,2 metri, offre tutte le caratteristiche tipiche del marchio, con un aspetto fluido e filante davvero piacevole. Dimensioni e look fatti per piacere agli italiani che gli hanno riservato un’accoglienza più che lusinghiera.