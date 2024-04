Vespa World Days 2024, chiusa edizione record: a Pontedera oltre 30mila vespisti. Nel 2025 appuntamento in Spagna

Più di 30mila vespisti hanno animato i Vespa world days 2024, raduno mondiale dei Vespa club, che si sono conclusi oggi a Pontedera (Pisa). Nel corso dell'evento, al via il 18 aprile, festeggiati anche i 140 anni dalla fondazione di Piaggio. E' stata un'edizione da record, si spiega, con 20mila Vespe arrivate da tutti i paesi d'Europa, in testa le foltissime e tradizionali rappresentanze da Germania, Francia, Regno Unito, Spagna, Austria e Svizzera ma anche da altri continenti. Si sono fatti notare vespisti provenienti anche da Australia, Hong Kong, Messico, Argentina, Filippine, Stati Uniti, Canada, Colombia, Kuwait e Iran per un totale di 55 Vespa club nazionali ufficialmente rappresentati.

La grande Vespa Parade di sabato 20 aprile ha battuto ogni primato precedente con almeno 15mila Vespe che, partendo da Pontedera, hanno sfilato per le colline della Valdera. Un serpentone colorato lungo oltre 16 chilometri nel quale era rappresentata tutta la storia di Vespa, dalle prime e rare 98cc fino alle modernissime Gts e Primavera. Nei giorni del raduno il Museo Piaggio è stato poi letteralmente preso d'assalto con migliaia di visitatori ogni giorno, così come è successo ieri e oggi ai tour guidati alla fabbrica di Vespa. Appuntamento al 2025 in Spagna. L'assemblea del Vespa world club ha approvato la proposta del Vespa club spagnolo: i Vespa world days 2025 saranno ospitati a Gijón, nelle Asturie.