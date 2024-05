Inondazioni in Kazakistan, rinviato il Gp del 16 giugno. Era in programma per la prima volta sul circuito di Sokol

Condizioni climatiche «senza precedenti» hanno portato al rinvio del gp del Kazakistan, prova del motomondiale in calendario dal 14 al 16 giugno. Il maltempo ha «causato inondazioni in Asia centrale, innescando uno stato di emergenza in Kazakistan - ha affermato la Dorna in una nota -. Sarebbe irresponsabile da parte della MotoGP aggiungere un ulteriore onere alle autorità e a quanti forniscono assistenza a decine di migliaia di persone nel Paese».

Annullato nel 2023, l'evento del Kazakistan era in programma per la prima volta quest'anno sul circuito di Sokol, vicino alla città di Almaty. Al momento non è stata fissata una nuova data. Con la cancellazione del gp d'Argentina a inizio stagione e il rinvio a data da stabilire di quello del Kazakistan, il calendario della MotoGP conta così 20 prove confermate, quattro dei quali già disputati.