GP di Miami, prove libere: Verstappen leader, Sainz terzo, Leclerc subito fuori

Dalla Cina agli USA, da Shanghai a Miami, la F1 cambia continente e ritrova il tracciato cittadino della Florida. In mezzo alle due settimane, o quasi, di pausa, l'argomento principale che ha tenuto tutti sulle spine ha coinvolto Adrian Newey. Il progettista inglese più vincente della storia della F1, ha deciso di lasciare la Red Bull e potrà ritenersi completamente libero dopo il primo trimestre del 2025. Il suo futuro? La Ferrari è la favorita e nei giorni scorsi si parla di un primo contatto visivo a Londra tra Newey e il team principal Frederic Vasseur.

Il format del GP di Miami prevede, come a Shanghai, la gara Sprint. E dunque, un solo turno libero in programma, a cui segue in serata la qualifica Sprint. Domani, sabato, la gara Sprint e la qualifica del Gran Premio. Dunque, come già accaduto in Cina, ci potrebbero essere sorprese quanto meno per la sessione che determinerà lo schieramento di partenza della corsa Sprint. Il poco tempo a disposizione dettato dall'unico turno libero, è un po' come giocare al lotto per chi indovinerà il giiusto assetto.

Intanto, la Ferrari, con le sue nuove colorazioni di azzurro, presenta un bel testacoda. Terzo in classifica è Carlos Sainz, mentre ultimo è Charles Leclerc. Il monegasco ha commesso uno dei suoi tanti errori che gli capita di esibire nelle libere o in qualifica, soltanto che questa volta, dopo la giravolta in accelerazione nella curva che passa sotto l'autostrada, non è stato più capace di ripartire. Come il classico vecchietto che non riesce a fare manovra nel parcheggio del supermercato, Leclerc si è bloccato in mezzo alla pista chiamando la bandiera rossa. E così, dopo soli 3 giri, il suo turno libero è finito senza raccogliere dati riguardo il tracciato.

Alla fine, il miglior tempo lo ha siglato Max Verstappen con la Red Bull-Honda. Non propriamente una novità. Lo è invece chi troviamo al secondo posto, l'ottimo Oscar Piastri con la McLaren-Mercedes. Al contrario, il suo compagno Lando Norris ha incontrato qualche difficoltà con lo sterzo. Inizio confortante per la Mercedes, quarta con George Russell mentre Lewis Hamilton è settimo.

Tra di loro si è inserito un sorprendente Lance Stroll con la Aston Martin-Mercedes, penultimo invece Fernando Alonso che si è concentrato su giri a pieno carico. Sesta la seconda Red Bull di Sergio Perez. Bene le due Alpine-Renault, entrambe in top 10, una rarità per la squadra diretta da Bruno Famin. Da rilevare che Valtteri Bottas è apparso piutttosto cupo per avere saputo soltanto a Miami che il team gli ha cambiato ingegnere di pista. Non proprio una gentilezza da parte del team Sauber.

Venerdì 3 maggio 2024, libera

1 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'28"595 - 25 giri

2 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'28"700 - 24

3 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'28"711 - 24

4 - George Russell (Mercedes) - 1'28"784 - 26

5 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'28"817 - 25

6 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'28"868 - 23

7 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'29"012 - 24

8 - Yuki Tsunoda (Racing Bulls-Honda) - 1'29"056 - 25

9 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'29"163 - 23

10 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'29"175 - 27

11 - Daniel Ricciardo (Racing Bulls-Honda) - 1'29"178 - 27

12 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'29"189 - 26

13 - Nico Hulkenberg (Haas-Ferrari) - 1'29"314 - 25

14 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'29"393 - 24

15 - Guan Yu Zhou (Sauber-Ferrari) - 1'29"445 - 24

16 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'29"495 - 21

17 - Valtteri Bottas (Sauber-Ferrari) - 1'29"636 - 23

18 - Logan Sargeant (Williams-Mercedes) - 1'29"891 - 23

19 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'30"023 - 22

20 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'32"099 - 3