Ford perde 1,3 mld di dollari nel segmento dei veicoli EV. Farley: «Ma registrato +36% negli ibridi nel primo trimestre»

Il business dei veicoli elettrici di Ford non e per ora redditizio, ma vari modelli della sua collezione di veicoli ibridi ed elettrici a batteria hanno registrato un significativo aumento delle vendite anno dopo anno, secondo quanto emerge dalla trimestrale della societa americana. I ricavi nel segmento dei veicoli elettrici Ford, denominato «Model e», sono diminuiti di anno in anno, con il gruppo che ha citato «una significativa pressione sui prezzi a livello di settore» che colpisce il mercato dei veicoli elettrici. I manager durante una conference call hanno affermato che gli alti costi di produzione si stanno sentendo. La societa aveva annunciato il 4 aprile un ritardo di due anni nei suoi piani per il lancio di un nuovo veicolo elettrico a tre file «per sfruttare la nuova chimica e i nuovi formati delle batterie», ha detto il Ceo, Jim Farley, in una conferenza sugli utili del 24 aprile. Sfruttare le tecnologie emergenti «ridurrebbe sostanzialmente il costo delle batterie per quel veicolo», ha aggiunto Farley. «Faremo tutto il necessario per essere redditizi nei primi 12 mesi dei nostri veicoli», ha spiegato. La societa ridurra le sue spese nel segmento dei veicoli elettrici per soddisfare le «aspettative riviste» per il ritmo di adozione dei veicoli elettrici, ha detto.

Ford prevede che i costi dei veicoli elettrici miglioreranno in futuro, ma saranno compensati dalla pressione dei ricavi, secondo una nota della casa automobilistica, che ha riportato una perdita trimestrale di 1,32 miliardi di dollari nel segmento Model e prima di interessi e tasse. Cio rappresenta una perdita aggiuntiva di 598 milioni di dollari rispetto al primo trimestre del 2023. Nel frattempo, molti modelli Ford hanno registrato un aumento delle vendite nel primo trimestre anno dopo anno. La societa ha citato la maggiore disponibilità di stazioni di ricarica rapida e la riduzione dei prezzi dei veicoli elettrici come ragioni dell'aumento delle vendite. La società ha registrato una crescita del 36% negli ibridi nel primo trimestre su base annua, ha affermato Farley. «Per la prima volta, alcuni dei nostri margini di contribuzione sugli ibridi sono superiori o simili a quelli dei nostri margini di contribuzione sui motori a combustione interna pura», ha concluso.