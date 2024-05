Componentistica auto, negativo per 1,6 mld euro il saldo import-export italiano a gennaio

Nel primo mese del 2024, l'import di autoveicoli nuovi in valore verso l'Italia risulta in crescita (+19,1% rispetto a gennaio del 2023). Sia il comparto dei veicoli industriali che il comparto delle autovetture, mostrano incrementi nelle importazioni (rispettivamente +55,7% e +14,5%). Anche l'export in valore risulta in aumento rispetto a quello del primo mese del 2023, +5,2%, grazie al valore dei veicoli industriali, il quale, nel mese di gennaio incrementa del 93,0%; le autovetture esportate, al contrario, sono in calo del -15,4%. Il saldo e negativo per circa 1,6 miliardi di euro per le autovetture e positivo di circa 80 milioni per i veicoli industriali. Lo comunica un report di Anfia. Mentre l'import di autoveicoli ha origine quasi totalmente da paesi europei (l'89,0% del valore totale importato), l'export con destinazione Europa rappresenta, nel gennaio del 2024, il 66,5% del totale. Tra i paesi di destinazione extra europei, gli Stati Uniti rimangono il primo mercato (17,3%), seguiti da Giappone (2,9%) e Cina (1,3%).

Per quanto riguarda il comparto della componentistica, nel periodo analizzato, cala l'import, del -7,9%, mentre incrementa l'export, +3,0%, con un saldo positivo di circa 0,6 miliardi di euro (era di 0,4 milioni nello stesso periodo del 2023). L'Europa rappresenta l'81,4% del valore dell'import e l'81,7% del valore dell'export. Al di fuori del continente europeo, la prima macroarea di origine e l'Asia, da cui l'Italia importa il 10,4% di parti e componenti (in valore), mentre la prima macroarea di destinazione dell'export e il Nord America: 8,3% del totale. Lo Stato da cui importiamo e a cui esportiamo piu componentistica automotive e la Germania, che, in entrambi i casi rappresenta piu del 20% del trade italiano. Seguono, nell'ordine la Polonia e la Francia per quanto riguarda le importazioni, e anche per i paesi di destinazione Francia e Polonia, in questo ordine, completano la Top3.