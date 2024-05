Gp Miami, Sainz penalizzato per il contatto con Piastri: da quarto scende quinto. Ecco il motivo e la nuova classifica

In una fasa calda del Gran Premio di Miami, Oscar Piastri ha spinto fuori pista Carlos Sainz, ma non è stato penalizzato. Sainz successivamente ha attaccato Piastri e nel sorpasso, ha leggermente perso il controllo della sua Ferrari andando ad urtare, con la ruota posteriore destra, l'ala anteriore sinistra della McLaren dell'australiano, provocandogli un danno. I commissari FIA, nella notte italiana, hanno così ritenuto di penalizzare Sainz non dei 10" canonici, ma di 5" per via della perdita di controllo della sua vettura. Una attenuante. Insomma, lo spagnolo deve anche ringraziare...

Domenica 5 maggio 2024, la nuova classifica

1 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 57 giri

2 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 7"612

3 - Charles Leclerc (Ferrari) - 9"920

4 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 14"650

5 - Carlos Sainz (Ferrari) - 16"407

6 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 16"585

7 - Yuki Tsunoda (Racing Bulls-Honda) - 26"185

8 - George Russell (Mercedes) - 34"789

9 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 37"107

10 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 39"746

11 - Nico Hulkenberg (Haas-Ferrari) - 40"789

12 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 44"958

13 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 49"756

14 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 49"979

15 - Guan Yu Zhou (Sauber-Ferrari) - 50"956

16 - Daniel Ricciardo (Racing Bulls-Honda) - 52"356

17 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 55"173

18 - Valtteri Bottas (Sauber-Ferrari) - 1'16"091

19 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'24"683

Ritirati

Logan Sargeant

Il campionato piloti

1.Verstappen 136; 2.Perez 103; 3.Leclerc 98; 4.Sainz, Norris 83; 6.Piastri 41; 7.Russell 37; 8.Alonso 33; 9.Hamilton 27; 10.Tsunoda 14; 11.Stroll, Hulkenberg 9; 13.Bearman 6; 14.Ricciardo 5; 15.Magnussen, Ocon 1.

Il campionato costruttori

1.Red Bull-Honda 239; 2.Ferrari 187; 3.McLaren-Mercedes 124; 4.Mercedes 64; 5.Aston Martin-Mercedes 42; 6.Racing Bulls-Honda 19; 7.Haas-Ferrari 7; 8.Alpine-Renault 1.