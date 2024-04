Mg, mini Suv elettrico su base Baojun in rampa di lancio. Prima per Cina e India, avrà un motore da 75 kW

Anche la cinese Mg, che fa parte del grande Gruppo Saic, sta per entrare nel segmento dei mini suv elettrici che vede nell'area orientale la presenza di Suzuki Jimny (presentato all'ultimo Salone di Nuova Delhi) e del Tata Punch EV, mentre in quella europea spiccano il Dacia Spring e il recentissimo Avenger di Jeep. L'operazione partirebbe, secondo i media indiani, proprio da quel Paese dove Saic è presente, in associazione con Gm, con il brand Baojun. All'inizio del 2024 Baojun aveva lanciato in India il piccolo suv elettrico 5 porte Yep Plus derivato da un analogo modello (anche 3 porte e quindi più corto) destinato al mercato cinese ed identificato dalla medesima denominazione. Con questa base, Mg punta dunque a lanciare entro l'anno il suo mini suv che, al pari di Jimny, può contare su una estrema maneggevolezza (indispensabile nel caotico traffico delle metropoli indiane) e su quel look 'boxy' - cioè squadrato, da vero fuoristrada - che sono tra le ragioni del successo del modello Suzuki.

Le dimensioni saranno analoghe al veicolo di base, cioè 3,99 metri di lunghezza, 1,76 di larghezza e 1,72 di altezza con una luce libera sotto il mezzo (a pieno carico) di 150 mm. Come il Baojun Yep Plus, il nuovo mini suv Mg - che per il momento è identificato dalla sigla di progetto E260 - avrà i caratteristici gruppi ottici frontali a quattro elementi Led e proiettore centrale, In coda la firma luminosa è egualmente innovativa, con due fanalini rettangolari ad andamento verticale che enfatizzano la presenza del portellone ad apertura laterale. Analogamente allo Yep Plus, il nuovo modello Mg dovrebbe utilizzare un motore elettrico da 75 kW alimentato da un pacco batterie al litio ferro fosfato (Lfp) capace di offrire un'autonomia secondo gli standard Cltc superiore a 400 km. Il prezzo di partenza non è stato ancora comunicato ma, basandosi sul listino del modello Baojun, dovrebbe collocarsi nella zona del corrispettivo di 13.000 euro. Saic non ha fornito nessuna indicazione sulla possibilità di esportare questo nuovo modello della marca Mg fuori dai due mercati di lancio, ma visto il successo di Dacia Spring - che ha proprio una origine cinese - l'ipotesi appare percorribile in una seconda fase.