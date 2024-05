Sainz: «Volevo restare alla Ferrari. Nella mia testa non ho ancora deciso dove andare»

«La vita come le montagne russe? Sono su in questo momento dal punto di vista sportivo, ma un po' giù perché volevo restare alla Ferrari»: così Carlos Sainz ai microfoni di Sky Sport da Jerez de La Frontera dove ha assistito al gran premio di Spagna di motociclismo. Lo spagnolo della Ferrari, che la prossima stagione lascerà il posto a Lewis Hamilton, non ha ancora deciso dove sarà il suo futuro: «Devo vedere tutte le offerte - dice - nella mia testa non ho ancora deciso dove andare».

«Tutte le moto sono davvero bellissime, mi sto divertendo tanto a vedere come girano - aggiunge - Mi piacerebbe guidarne una, ne ho guidato una tra Moto2 e MotoGP. Sono su nell'aspetto sportivo, sto guidando bene perché sto facendo bene».