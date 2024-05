Urso: «Senza handicap produzione auto saremmo il quarto esportatore mondiale»

«L’Italia cresce più delle altre grandi potenze europee, in questa prima parte dell’anno più di Francia e Germania. Le esportazioni italiani sono cresciute del 48% negli ultimi anni e continuano a crescere, abbiamo superato la Corea del Sud come quinto esportatore mondiale e se non ci fosse l'handicap dell'auto, che ha più difficoltà rispetto ad altri settori, saremmo quarto esportatore, superando anche il Giappone, che ha qualche abitante più di noi». Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, intervenendo al Forum annuale del Comitato Leonardo.