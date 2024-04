Auto elettriche, balzo in avanti delle colonnine in Italia: al 31 marzo toccata quota 54.164. Lombardia al top con 10.158 punti ricarica

Nuovo balzo in avanti delle colonnine per le auto elettriche in Italia, con il totale dei punti di ricarica installati sul territorio che alla fine del primo trimestre registra un progresso del 31,5% rispetto al 2023. In particolare, dal monitoraggio di Motus-E, emerge che i punti di ricarica nella Penisola hanno raggiunto al 31 marzo quota 54.164, segnando un incremento di 12.991 unita nei 12 mesi e di 3.486 unita dall'inizio dell'anno. In due anni il numero dei punti di ricarica e praticamente raddoppiato, da 27.857 a 54.164 unita. Insieme al numero delle colonnine cresce anche l'incidenza delle infrastrutture a piu alta potenza, con il 34% dei punti installati nell'ultimo anno di tipo veloce e ultraveloce. Una soluzione che associata alle sempre piu diffuse colonnine urbane in bassa potenza, dove poter lasciare l'auto in ricarica la notte o mentre si svolgono altre attivita, mira a soddisfare tutte le possibili esigenze degli automobilisti elettrici, in citta e fuori.

La top 5 delle Regioni con piu punti di ricarica vede prevalere ancora la Lombardia (10.158 punti di ricarica, +3.497 negli ultimi 12 mesi), davanti a Piemonte (5.841 punti, +1.626 nei 12 mesi), Veneto (5.167 punti, +998 nei 12 mesi), Lazio (5.141 punti, +1.109 nei 12 mesi) ed Emilia-Romagna (4.516, +784 unita negli ultimi 12 mesi). Quanto alle Province, Roma rimane al primo posto (4.006 punti, +893 nei 12 mesi), seguita da Milano (3.246 punti, +937 nei 12 mesi), Napoli (2.679 punti, +1.201 nei 12 mesi), Torino (2.429 punti, +564 nei 12 mesi) e Brescia (1.600 punti, +732 nei 12 mesi). Ancora in evidenza il capoluogo campano, che si conferma la citta metropolitana dove l'infrastruttura sta avanzando piu rapidamente. Sulle autostrade i punti di ricarica si attestano a 942 unita (dalle 559 del marzo 2023 e le 150 del marzo 2022), di cui l'85% e del tipo veloce in corrente continua e il 61% supera addirittura i 150 kW di potenza. Il 40% delle aree di servizio autostradali e dotato ormai di infrastrutture per la ricarica.