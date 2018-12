Auto, in calo la produzione in Italia di vetture: a ottobre -18%. Anche la componenistica negativa

TORINO - Nel mese di ottobre in Italia sono state prodotte 55.000 auto, il 18% in meno dello stesso mese dell’anno scorso. Nei primi dieci mesi dell’anno la produzione di autovetture registra una flessione dell’8% (quasi 585.000 vetture) rispetto allo stesso periodo del 2017. I dati sono dell’Anfia. «La produzione dell’industria automotive italiana nel suo insieme, registra a ottobre 2018 un calo tendenziale dell’8,9%, che fa seguito alle flessioni già riportate nei precedenti tre mesi (-4,4% a settembre, -5,5% ad agosto, -5,9% a luglio)», commenta Gianmarco Giorda, direttore dell’Anfia. «Anche la produzione italiana di parti e accessori per autoveicoli e loro motori riporta un segno negativo sia nel mese (-5,7%), sia nel cumulato (-1%)». Gli ordinativi per il settore automotive nel complesso risultano in calo del 15% a settembre, mentre aumentano dello 0,6% nei primi nove mesi del 2018.