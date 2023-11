Automotive, Salvini: «Solo elettrico dal 2035 e suicidio economico e sociale»

«Dire ’solo auto elettriche dal 2035’ e una follia, perche la sostenibilita ambientale deve essere in linea con la sostenibilita economica e sociale. Se per avere lo 0,1% in meno di emissioni chiudo mille aziende e licenzio 50mila persone, lascio a voi decidere» se sia un bene. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, all’assemblea di Alis Italia. La Commissione europea, ha aggiunto, «ha sbagliato e per questo le elezioni europee dell’anno prossimo sono fondamentali anche dal punto di vista economico, visto che nel 2026 si potra rivedere questa decisione. Imporre che dal 2035 non si vendono e non si comprano piu auto se non elettriche. E un suicidio economico, sociale e ambientale ed e un enorme regalo alla Cina».