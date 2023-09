Byd sbarca a Torino con uno showroom di Auto Green. L’azienda cinese presenterà in anteprima la berlina Seal

TORINO - Il colosso cinese dell’ auto Byd sbarca a Torino con uno dei cinque showroom italiani di auto elettriche. Il punto vendita sabaudo, l’unico del Nord-Ovest a marchio Byd, sarà aperto, giovedì 14 settembre, da Theorema, concessionaria del Gruppo Intergea, in corso Rosselli 175, nel quartiere Borgo San Paolo. Affiancherà quelli di Milano, Brescia, Verona e Firenze, aperti quest’estate. «Byd rappresenta l’innovazione vera in ambito di tecnologia elettrica. Siamo contenti di poter presentare in anteprima italiana la Seal, berlina elettrica su cui abbiamo grandi aspettative e che verrà distribuita da dicembre.

Da fine settembre sarà invece sul mercato la Dolphin, la prima vera hatchback di segmento C, full electric, con un prezzo al di sotto dei 30 mila euro. Byd è l’unico produttore dell’industria automobilistica che progetta e produce il sistema completo di motori elettrici, batterie, trasmissioni elettrificate, unità di controllo e semiconduttori», commenta il ceo di Theorema Catello Esposito. Byd, che nell’ultimo mese ha venduto in Cina il 25% delle auto elettriche, ha la più grande commessa di autobus elettrici a Torino dall’azienda di trasporto pubblico Gtt.