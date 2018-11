Gorlier: «Con 500 elettrica si espande polo lusso a Torino. Arriverà nel primo trimestre del 2020»

TORINO - «Con la 500 elettrica si espande la vocazione di Torino come Polo del lusso, è un modello Premium perché non sarà supereconomico». Lo ha sottolineato il responsabile delle attività europee di Fca Pietro Gorlier durante la conferenza stampa. «A Torino ci sarà anche la produzione della Maserati nelle versioni elettriche e ibride. Con la 500 elettrica, il restyling degli altri modelli, Levante, Quattroporte e Ghibli, l’obiettivo della piena occupazione nel polo torinese sarà raggiunto nel 2020», ha aggiunto Gorlier. «Il lancio della 500 elettrica - ha osservato - è anche emozionale. La 500 è un modello che sopravvive da più generazioni, il fatto che si produca a Torino, a Mirafiori, ha una valenza non da poco. Conferma anche il miracolo della 500 come brand, con 200.000 unità è la più venduta del settore».«La 500 elettrica vedrà la luce nel primo trimestre del 2020».