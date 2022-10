Industria tedesca auto all’attacco: “Assurdi i target UE per 2035. Utilizzare motori a combustione con carburanti sintetici”

BRUXELLES - Duro attacco dell’Associazione tedesca dell’industria automobilistica (VDA) alla decisione dell’Unione Europea di vietare dal 2035 la vendita di veicoli con motore a combustione interna. «È negligente fissare obiettivi per il periodo successivo al 2030 senza essere in grado di apportare le modifiche appropriate in base agli sviluppi attuali», ha affermato il presidente della VDA Hildegard Müller, portando ad esempio l’espansione dell’infrastruttura di ricarica delle batterie, la dipendenza sulle materie prime e la possibilità di generare sufficienti energie rinnovabili. «L’UE deve ora passare immediatamente all’offensiva definendo le condizioni quadro», ha affermato Müller che si è anche detto a favore della possibilità di utilizzare gli esistenti motori a combustione in una maniera climaticamente ”neutra”, evidenziando la necessità di sviluppare combustibili sintetici.