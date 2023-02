Meloni: «Stop ai motori termici nel 2035? Poca efficacia ambientale ma mette in grave difficoltà l’industria europea dell’auto»

In una intervista rilasciata a Il Sole 24 Ore la premier Giorgia Meloni tra le altre cose ha trattato il tema delle auto elettriche. Dal 2035 scompariranno quelle a benzina e diesel. «Condivido le preoccupazioni degli operatori del settore. Lo stop dal 2035 ai motori termici mette in grave difficoltà l’industria europea dell’automotive, che si confronta in un mercato globale dove non ci sono regole cosi stringenti nel breve-medio termine».

Meloni ha poi precisato: «Il cammino verso una sostenibilita ambientale maggiore dev’essere graduale e non deve mettere in difficolta le imprese italiane ed europee. Imporre una scadenza cosi ravvicinata per una trasformazione epocale di questo tipo rischia di avere conseguenze pesantissime dal punto di vista occupazionale e produttivo, oltre ad avere dubbia efficacia dal punto di vista ambientale visto l’impatto elevato sull’ambiente della produzione di auto elettriche e la sempre maggior efficienza di quelle a combustione. Dobbiamo prevenire questa emergenza. C’e convergenza in Italia su questo tema e lo porro con forza in sede europea».