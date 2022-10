Mercato auto Italia, elettriche in calo a settembre, in rialzo benzina e diesel. Ibride non ricaricabili a quota record del 35,6%

MILANO - Nel mese di settembre crescono le immatricolazioni di auto diesel e benzina e, anche se le vetture ad alimentazione alternativa mantengono la maggioranza del mercato, calano le vendite di auto elettriche. È quanto rileva l’Anfia. Analizzando nel dettaglio le immatricolazioni per alimentazione, le autovetture a benzina vedono il mercato di settembre aumentare del 15,2%, con una quota di mercato del 27,5%, mentre le diesel crescono del 7,3% rispetto allo stesso mese del 2021, con una quota del 19,1%. Nei primi nove mesi, le immatricolazioni di autovetture a benzina calano del 23,3% e quelle diesel del 27,5%. Le immatricolazioni di auto ad alimentazione alternativa rappresentano il 53,4% del mercato del solo mese di settembre 2022, in crescita dello 0,7% nel mese, ed hanno una quota del 52,1% nel cumulato, in flessione del 4,8%.

Le autovetture elettrificate rappresentano il 44,1% del mercato di settembre, in aumento del 4,5%, mentre nei primi nove mesi del 2022 hanno una quota del 42,5% e calano del 2,7%. Tra queste, le ibride non ricaricabili aumentano del 20,4% nel mese e raggiungono il 35,6% di quota (record assoluto) e nel cumulato sono in aumento dell’1%, con una market share del 33,8%. Le immatricolazioni di autovetture ricaricabili si riducono del 32,5% e rappresentano l’8,5% del mercato (-14,5% e 8,7% di quota nel cumulato 2022). Tra queste, le auto elettriche hanno una quota del 4,5% e diminuiscono del 40,4%, mentre le ibride plug-in si riducono del 20,6% e rappresentano il 4% del totale. Infine, le autovetture a gas rappresentano il 9,3% dell’immatricolato di settembre, di cui l’8,7% sono autovetture Gpl (-1,9%) e lo 0,6% autovetture a metano (-71,2%). Da inizio 2022, le auto Gpl risultano in crescita del 3,3% e quelle a metano in calo del 64,7%. Per quanto riguarda i modelli italiani, rileva l’Anfia, continuano le buone prestazioni di Fiat Panda, Lancia Ypsilon e Fiat 500 ibride, che occupano le prime tre posizioni nel segmento mild/full hybrid del mese e nel cumulato.

Tra le PHEV, Jeep Compass è il modello più venduto di settembre e con Jeep Renegade continua ad essere uno dei modelli più venduti del 2022, mentre Fiat 500 è il modellopiù venduto tra quelli elettrici da inizio 2022. Per quanto riguarda il mercato per segmenti, nel mese di settembre le autovetture utilitarie e superutilitarie rappresentano il 36,1% del mercato, in calo del 2,1%. Ilmodello più venduto è sempre Fiat Panda. Le auto dei segmenti medi hanno una quota di mercato dell’11,3% a settembre e il loro mercato cresce del 3% rispetto al nono mese del 2021. I Suv hanno una quota di mercato pari al 49,7% nel mese, in aumento dell’11,7%. Nel dettaglio, i Suv piccoli rappresentano il 22,1% del mercato del mese (+10,7% rispetto a settembre 2021), i Suv compatti il 20,3% (+16,3%) e i Suv medi il 5,9%, (+5%), mentre le vendite di Suv grandi sono l’1,4% del totale (-2,1%). Il 21,8% dei Suv venduti è di un brand del Gruppo Stellantis. Le monovolume e multispazio rappresentano l’1,7% del mercato di settembre e crescono del 5% rispetto a settembre 2021. Da inizio 2022, utilitarie e superutilitarie hanno una quota del 36,3% (-22,1% rispetto ai primi nove mesi del 2021), le medie del 9,7% (-28,3%), i Suv del 51,1% (-7,2%) e monovolumi e multispazio dell’1,9% (-24%).