GT World Challenge Europe Sprint Cup: BMW e Mercedes si dividono le gare a Brands Hatch

BRANDS HATCH – Il GT World Challenge Europe si è confermato terreno di conquista per le Case automobilistiche tedesche. Se al Paul Ricard, tappa inaugurale della serie Endurance, BMW si era mostrata imprendibile, il marchio bavarese si è ripetuto anche nel campionato Sprint conquistando con Dries Vanthoor e Charles Weerts il successo a Brands Hatch. Lo storico tracciato del Kent ha poi visto trionfare, nella seconda manche, la Mercedes AMG di Lucas Auer e Maro Engel. In netta crescita le Ferrari 296 GT3 che, gestite dal team Emil Frey Racing, hanno sfiorato la vittoria assoluta.

Gara 1 ha visto partire dal palo Ben Green. Autore della pole, l’alfiere della Ferrari ha quindi preso il largo sfruttando la lotta tra Mattia Drudi, al volante dell’Aston Martin Vantage, e Vanthoor. Proprio il belga ha poi rotto gli indugi sorpassando il campione in carica per cercare di recuperare il terreno perso su Green. Il momento chiave è avvenuto in occasione del pit stop. Il team WRT è stato perfetto rispedendo Weerts, salito al posto di Vanthoor sulla BMW, proprio davanti la Ferrari di Konsta Lappalainen, a sua volta subentrato a Green. Nonostante le due safety car, che hanno caratterizzato la seconda metà di gara, l’alfiere della BMW è risuscito a contenere gli attacchi di Lappalainen tagliando per primo il traguardo.

Veloce e consistente nel suo turno di guida, Drudi ha poi ceduto il volante della Vantage a Nicolas Baert. Il belga però non si è rivelato all’altezza del romagnolo commettendo qualche errore di troppo, prima di terminare la gara a bordo pista. Così a ereditare la terza posizione sono stati Engel e Auer bravi a risalire posizioni in occasione della sosta obbligatoria. Quarto posto per la McLaren di Tom Gamble e Benjamin Goethe che, nonostante una sportellata rimediata nelle prime fasi, sono riusciti a portare a termine una bella rimonta.

Quinto posto assoluto e vittoria in classe Silver Cup per Aurelien Panis e Cesar Gazeau. La coppia della Mercedes gestita dal Boutsen VDS ha avuto la meglio sull’Audi R8 GT3 di Max Hofer e Luca Engstler, vincitori in Gold Cup. Da segnalare l’ottima prestazione di Eliseo Donno che, in coppia con Thomas Fleming, ha artigliato il nono posto assoluto e il podio in classe Silver. Partito tredicesimo, Valentino Rossi non è riuscito a farsi largo prima di cedere la BMW a Maxime Martin. Il belga ha poi iniziato una furiosa rimonta chiudendo in ottava posizione. Purtroppo una penalità, per eccesso di velocità in pitlane, ha relegato la coppia del WRT al quindicesimo posto finale.

Gara 2 ha visto un dominio incontrastato da parte della Mercedes del Winward di Auer ed Engel. Prima l’austriaco, scattato dalla pole, e poi il tedesco si sono resi protagonisti di una gara perfetta e priva di sbavature. Sul tracciato di Brands Hatch nulla hanno potuto gli avversari. Jules Gounon, partito dalla seconda piazzola, non è riuscito ad essere ugualmente incisivo perdendo terreno nei confronti di Auer. Poi, in occasione del cambio pilota obbligatorio, l’Emil Frey Racing ha rispedito la Ferrari davanti la Mercedes del Boutsen VDS. Giacomo Altoè, subentrato a Thierry Vermeulen, ha provato a ricucire lo strappa nei confronti del leader Engel, ma si è dovuto accontentare del secondo posto davanti la Mercedes di Maximilian Götz.

Quarto posto di rabbia conquistato dagli alfieri Audi Ricardo Feller e Alex Aka, che hanno preceduto l’altra Ferrari griffata Emil Frey di Green e Lappalainen. Gamble e Goethe, questa volta, non sono riusciti a reggere il passo scivolando in sesta posizione davanti i vincitori di gara 1 Vanthoor e Weerts. Fine settimana da dimentica per Rossi. Scattato undicesimo, Martin ha dato vita a un’intensa rimonta culminata in sesta posizione prima di cedere la BMW M4 al campione di MotoGP. Rossi ha quindi mantenuto la posizione ma, un problema allo sterzo, ha costretto il “Dottore” ad alzare il piede prima del definitivo ritiro.

L’Audi è stata protagonista assoluta in Gold Cup. Gilles Magnus e Paul Evrard, noni, hanno conquistato il successo di classe precedendo Engstler e Hofer e Lucas Legeret e Simon Gachet. Trionfo in Silver Cup per i protagonisti del Ferrari Challenge 2023. Donno e Fleming, al volante della 296 GT3 gestita da AF Corse, hanno dominato precedendo i vincitori di gara 1 Panis e Gazeau.

Il GT World Challenge Europe Sprint Cup tornerà in azione nel fine settimana del 17-19 maggio sul tracciato di Misano Adriatico. Proprio sul circuito romagnolo, lo scorso anno, Rossi era riuscito a conquistare il suo primo centro nella serie. Il campione MotoGP sarà presente per cercare di bissare il successo prima di focalizzarsi in vista della 24 Ore di Le Mans valida per il FIA WEC.

