Napolitano presenta Casa Lancia: 40 concessionari in sei mesi, 100 per fine anno. Arriva la nuova Corporate Identity

Da oggi ogni concessionario con la nuova Corporate Identity viene chiamato «Casa Lancia», poiche come in ogni casa italiana tutto e pronto per accogliere i clienti e offrire loro un’esperienza fatta di bellezza, design e italianita. I primi 40 concessionari italiani ad aver adottato la nuova Corporate Identity del marchio sono distribuiti su 13 regioni. Una presenza capillare con oltre il 40% al Nord, oltre il 30% al Centro e il 25% al Sud. La regione italiana con la piu alta presenza di showroom rinnovati al 30 giugno e il Piemonte, per un totale di 8, seguito da Sicilia, Lombardia, Lazio e Toscana. Entro fine 2023, 100 i concessionari che saranno totalmente rinnovati.

Nel corso del primo trimestre del 2024 partira l’implementazione della nuova Corporate Identity fuori dall’Italia, che terminera entro la meta dello stesso anno, coinvolgendo circa 70 punti vendita, in 70 principali citta europee. «Oggi rappresenta un altro significativo appuntamento nel Rinascimento del marchio Lancia e siamo consapevoli di essere i protagonisti di un grande rinnovamento, insieme ai nostri concessionari e ai loro venditori. All’interno delle nostre concessionarie abbiamo creato degli spazi dedicati Lancia che rappresentano appieno i valori del marchio, con una nuova immagine coordinata.

Dall’apertura di Casa Lancia, abbiamo istituito un canale esclusivo di comunicazione dove tutti i nostri 240 venditori hanno modo di confrontarsi direttamente tra loro e con noi. Inoltre il Ceo del marchio Lancia, Luca Napolitano, risponde alle loro domande, creando un ambiente di collaborazione e confronto. Per creare questa community di venditori dedicati e certificati Lancia, dobbiamo puntare sulla formazione per una crescita in termini di competenze e di attitudine alla premiumness. Sono orgoglioso di poter far parte di questa squadra e di questo progetto ambizioso che portera Lancia nel mondo premium in Europa! Noi siamo pronti», ha dichiarato Raffaele Russo, Managing Director di Lancia Italia. «Il Rinascimento di Lancia procede a passo spedito, anche grazie all’impegno e alla professionalita della nostra rete di concessionari. 40 sono i concessionari italiani che hanno già implementato la nuova Corporate Identity, un numero incredibile che copre ad oggi 13 regioni italiane e che e destinato a crescere ulteriormente.

Iniziamo da qui con la nuova immagine del marchio, guardando al futuro prossimo: a settembre gli showroom rinnovati saranno 50, entro la fine di quest’anno saranno 100, per arrivare al 100% della rete entro aprile 2024. Ma non e tutto. Ad un mese dall’apertura di Casa Lancia, tanto e l’entusiasmo e la partecipazione, cosi come altissima e la percentuale di venditori certificati al livello 1. Oggi e un giorno importante per Lancia e vorrei fare un ringraziamento speciale a tutti i nostri concessionari e venditori italiani che sono i primi ambasciatori del nostro Rinascimento per fare di Lancia un marchio desiderabile, rispettato e credibile nel mercato premium Europeo», ha dichiarato Luca Napolitano, Ceo del marchio Lancia.