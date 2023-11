Salvini: «Siamo in tempo per fermare le auto solo elettriche. Altrimenti ci consegneremo per 50 anni alla Cina»

Sull’auto elettrica «penso che siamo in tempo per fermare una dipendenza che altrimenti per i prossimi 50 anni ci consegnerà mani e piedi alla Cina». Lo afferma il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini all’evento Parts aftermarket congress. Se quella che è partita come una «battaglia solitaria» diventerà «nelle prossime settimane e nei prossimi mesi una battaglia italiana e non partitica possiamo provare nel 2026 a ribaltarla perché siamo riusciti a imporre che nei prossimi anni ci sia un check a livello di istituzioni europee sulla scelta del solo elettrico che è stata sciaguratamente presa», dice Salvini spiegando che la differenza la fanno i numeri e solo se sei in maggioranza puoi ribaltare la scelta.