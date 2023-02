Spoticar, per il brand dell’usato di Stellantis + 28% le vendite nel 2022 (600mila veicoli). Ora nuovi showroom oltre ai 236 attuali

TORINO - Chiuso il 2022 con il 28% di vendite in più rispetto all’anno precedente, Spoticar, il brand globale di Stellantis per i veicoli usati, conta di crescere ulteriormente di quasi il 50% nel 2023. Previsto anche un incremento del numero degli showroom italiani che attualmente sono 236 in Italia. Sul sito Spoticar.it sono presenti oltre 11.800 veicoli usati, tra auto e veicoli commerciali. A livello europeo, Spoticar è presente in 11 paesi con 2.200 showroom e nel 2022 ha venduto oltre 600.000 veicoli.

Ha il primato di essere il Brand di un Costruttore con il più alto numero di annunci online in Europa. «Abbiamo un compito preciso. Accompagnare il cliente nella scelta della vettura più adatta per ogni singola esigenza, sia privata che professionale, sia che si tratti di un’ auto o di un veicolo commerciale. Il punto di forza del brand non è solo quello di fornire un servizio di selezione, controllo e garanzia per ogni vettura ma anche quello di proporre finanziamenti con piani di acquisto personalizzabili» spiega Roberto Pastore, marketing manager di Spoticar.