Stellantis, dove si produce e cosa: ecco le mission degli stabilimenti del Gruppo in Italia

Nell’infografica la localizzazione degli stabilimenti di Stellantis in Italia. Oggi, al primo “Tavolo sviluppo automotive”, il gruppo ha ribadito «la centralità dell’Italia nella strategia globale e la volontà di creare un futuro sostenibile per le attivita italiane che hanno gia contribuito alla bilancia commerciale italiana con un surplus di 11 miliardi di euro dalla creazione di Stellantis nel 2021 al giugno di quest’anno». Durante l’incontro sono state condivise le varie missioni degli impianti Stellantis in Italia: L’azienda partecipa, come parte della JV (Joint Venture) con Saft/TotalEnergie e Mercedes-Benz nella Automotive Cells Company (ACC), al progetto di costruzione della terza Gigafactory europea di ACC presso il sito di Termoli.

Nello stabilimento di Melfi, in Basilicata, e stato illustrato ai sindacati il calendario delle varie auto elettriche che saranno prodotte sulla piattaforma STLA Medium per diversi marchi Stellantis. Lo stabilimento di Atessa sara uno dei principali punti di produzione a livello mondiale per Stellantis di nuovi veicoli commerciali elettrificati per i marchi Citroen, FIAT Professional, Opel, Peugeot e Vauxhall, nell’ambito dell’offensiva strategica Pro One per la divisione veicoli commerciali di Stellantis. Pomigliano ha visto l’arrivo di prodotti particolarmente competitivi come l’Alfa Romeo Tonale e la Dodge Hornet per il mercato statunitense. Lo stabilimento Stellantis di Cassino ha beneficiato di investimenti e si sta attualmente riorganizzando per introdurre la piattaforma elettrica all’avanguardia STLA Large per produrre la prossima generazione di veicoli di marchi premium e di lusso come Alfa Romeo e Maserati.