Stellantis, possibile alleanza cinese sull’auto elettrica. Si parla di Zheiiang Leapmotor, su cui punta anche VW

Stellantis ha allo studio una possibile alleanza sull’ auto elettrica con la cinese Zhejiang Leapmotor Technologies, specializzata nel settore. Lo scrive l’agenzia Bloomberg che ricorda come anche Volkswagen punti ad allearsi con l’operatore cinese. Contattati da Bloomberg, Stellantis e Volkswagen non hanno commentato, mentre Zhejiang Motor non ha risposto alla richiesta di una conferma delle indiscrezioni. Al momento comunque - secondo le fonti citate da Bloomberg - nessuna decisione sarebbe stata ancora presa.

«Stellantis non commenta le ipotesi» di stampa. È quanto risponde un portavoce del gruppo automobilistico guidato da Carlos Tavares interpellato sulla possibile alleanza con il produttore di auto elettriche cinesi Zhejiang LeapMotor Technologies. In Cina Stellantis opera in Joint Venture con Dongfeng Motor per la produzione di veicoli con marchio Peugeot e Citroën, mentre nel luglio del 2022 ha chiuso la joint-venture con la cinese Gac (Guangzhou Automobile Group) per la produzione in loco di vetture a marchio Jeep, che da allora sono importate da altri paesi. Uguale sorte ha avuto nel 2020 la joint-venture con Changan per la produzione di modelli a marchio Ds, avviata nel 2014.