Stellantis, Tavares: obiettivo autosufficienza energetica per 50% dei siti europei entro il 2025

TORINO - Stellantis punta a produrre il 50% del suo fabbisogno energetico nei suoi siti europei entro il 2025. Lo ha detto l’amministratore delegato del gruppo, Carlos Tavares, ricordando i progetti sull’energia eolica, geotermica o solare come a Sochaux (Doubs). Secondo il Ceo, l’aumento dei costi energetici non dovrebbe rallentare i tre progetti relativi alle fabbriche di batterie di Stellantis in Europa: «Preferisco pensare che l’inflazione e il rialzo dei costi energetici siano transitori, di breve durata» e «certamente non in Francia», specie se proseguirà il programma di sviluppo nucleare del Paese. Tavares ha parlato durante l’inaugurazione della fabbrica che produce motori elettrici per i modelli DS3, Peugeot 208, Jeep Avenger e Opel Mokka. Tavares ha spiegato che la produzione potrebbe salire a un milione di motori entro il 2024, se il mercato delle auto elettriche continuerà a crescere.