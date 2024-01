Tavolo automotive sul piano incentivi dal primo febbraio. Al Mimit con le imprese e le organizzazioni della filiera

«È stato convocato oggi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy un incontro plenario del tavolo automotive che si terrà giovedì 1 febbraio 2024». Nel corso dell’incontro, presieduto dal ministro Adolfo Urso - spiega il ministero con una nota - e con i principali rappresentanti delle imprese del settore, oltre alle organizzazioni della filiera, «verrà illustrato il nuovo piano degli incentivi per il settore automotive di prossima attivazione». Pilastri del piano incentivi, spiega il ministero, «sono lo svecchiamento del parco auto, col sostegno ai redditi più bassi, e il rilancio della produzione di veicoli in Italia; sono inoltre previsti il raddoppio degli incentivi per Taxi e Ncc e l’avvio in forma sperimentale della formula del leasing sociale».

Nel frattempo «sono state calendarizzate le riunioni dei gruppi di lavoro previsti dal ‘ tavolo Stellantis’ dedicati al mercato, alla competitività, alla componentistica, al lavoro e alla ricerca e sviluppo. Tra lunedì 22 e mercoledì 24 gennaio 2024 si terranno le prime cinque riunioni. Inoltre, nel corso del mese di febbraio, sono programmate ulteriori due convocazioni per ogni singolo gruppo di lavoro, per un totale di 15 incontri nel periodo».