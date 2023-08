Togg con Farasis Energy per la gigafactory Siro in Turchia. Operativa a Gemlik da 2026 ed arriverà a 20 GWh all’anno entro 2031

Il costruttore turco di auto elettriche Togg e il gruppo sino-statunitense specializzato in batterie Farasis Energy hanno posato la prima pietra per una modernissima fabbrica di celle agli ioni di litio - gestito dalla società congiunta Siro - che sorgerà a Gemlik, in Turchia. Alla cerimonia hanno partecipato personalità dell’industria e della politica, tra cui il presidente Recep Tayyip Erdoğan, i membri dei consigli di amministrazione di Togg e di Farasis Energy e il nuovo board di Siro.

La produzione pilota di moduli e pacchi batteria è stata avviata alla fine di marzo e ma il nuovo impianto, che sorgerà su un’area di 60 ettari, entrerà in funzione solo nel 2026 con l’obiettivo di raggiungere una capacità di 20 GWh all’anno entro il 2031. Siro vi svilupperà e produrrà le proprie innovative celle di batteria innovative basate sull’ultima tecnologia di Farasis Energy. «Questo investimento sottolinea la crescita globale di Farasis e pone l’accento sull’importanza di passare a formule di trasporto slegate dai combustibili fossili - ha affermato Keith Kepler, vicepresidente di Siro - Siamo orgogliosi di far parte di questa joint venture, che plasmerà il futuro della mobilità».