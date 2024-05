Ferrari, Galliera: «Crescita contenuta per volumi, puntiamo su redditivita. Continuiamo a investire su motori termici»

Ferrari aumenterà in maniera contenuta il numero delle auto prodotte, puntando piuttosto su una crescita della redditività. “Continueremo a essere coerenti con la nostra strategia: una crescita contenuta dei volumi e non sarà fatta aumentando i volumi dei modelli ma entrando in nuovi segmenti”, ha spiegato Enrico Galliera, chief marketing e commercial officer di Ferrari, a margine della presentazione della nuova Ferrari 12Cilindri. “Il nostro obiettivo è sempre mantenere l’esclusività”, ha sottolineato Galliera, specificando che “non vogliamo crescere tanto in volumi, quanto in redditività”. In questo quadro, prima della presentazione della nuova 12Cilindri, l’unica vettura Ferrari disponibile per gli ordini era la Roma Spider, quando le altre vetture hanno un numero di ordini tale da non consentire di prendere altri in questa fase. In particolare, le auto 296 hanno “ordini fino a fine ciclo vita”, mentre per Ferrari Purosangue gli ordini sono stati sospesi ancora una volta, alla luce del fatto che quelli attuali “coprono fino al 2027 e ci sono liste di attesa in caso di qualche cancellazione”, ha indicato Galliera. Il target per Purosangue resta quello di arrivare a rappresentare il 20% della produzione annua e per il 2024 “ancora non ci arriveremo, siamo ancora in fase di ramp up”, ha aggiunto. E per la nuova Ferrari 12Cilindri si prevede un sold out in tempi rapidissimi, alla luce delle manifestazioni di interesse arrivate ai concessionari ancora prima della sua presentazione al mercato.

Ferrari resta impegnata nella preparazione della sua prima auto 100% elettrica – che sarà presentata nel 2025 - ma continua anche a investire nei motori termici. “Abbiamo fatto grandi investimenti sull’elettrico ma abbiamo deciso anche di continuare a investire sui motori V12 tradizionali”, ha affermato Enrico Galliera, chief marketing e commercial officer di Ferrari, a margine della presentazione della nuova Ferrari 12Cilindri. “Quattro anni fa quando abbiamo iniziato a parlare della nuova vettura, si parlava solo di elettrificazione e noi abbiamo deciso di fare una scommessa, di puntare su tutte le tecnologie, di continuare a investire su tutte le tecnologie”, ha aggiunto Galliera, ribadendo che “stiamo lavorando alla nostra prima auto elettrica ma continuiamo a investire in altre motorizzazioni”. In quanto, ha spiegato Galliera, “non siamo noi a dover imporre una tecnologia e lasciamo ai clienti e al mercato di scegliere e siamo forse gli unici che possono continuare a investire” sulle diverse tecnologie. Questo, comunque, non significa un disimpegno verso le nuove motorizzazioni: “Siamo convinti che l’elettrico abbia potenzialità e la sfida per noi è creare una auto elettrica con caratteristiche Ferrari e speriamo di riuscirci”, ha continuato Galliera.