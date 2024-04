Unrae, urgente la pubblicazione del dpcm incentivi. Sostanziale paralisi sul mercato delle auto Bev e Phev

«Considerata la paralisi che si è generata sul mercato delle auto Bev e Phev, l'Unrae ribadisce l'urgenza della pubblicazione del dpcm in Gazzetta Ufficiale, che a causa di ulteriori passaggi burocratici potrebbe slittare a maggio». Così il direttore generale dell'Unrae Andrea Cardinali dopo la divulgazione dei dati del mercato dell'auto che a marzo in Europa ha segnato -2,8%. «In tema di incentivi - prosegue Cardinali - riteniamo indispensabile per lo sviluppo della mobilità a zero emissioni che il tetto di prezzo per le auto 0-20 g/Km venga eliminato o quantomeno equiparato a quello della fascia 21-60 g/Km. Attualmente, infatti, sono esclusi gran parte dei modelli disponibili sul mercato, tra i quali la maggioranza di quelli che possono usufruire di ricarica super-veloce, e sono penalizzate le aziende, che tendono ad acquistare vetture di segmento superiore. Inoltre - dice ancora il dg di Unrae - per favorire la transizione, ribadiamo la necessità di intervenire sul regime fiscale delle auto aziendali in uso promiscuo, che penalizza tutte le imprese Italiane nel confronto con gli altri Major Markets europei. Auspichiamo - conclude Cardinali - che tale revisione venga realizzata attraverso i decreti attuativi della delega fiscale, al fine di rilanciare la competitività delle nostre imprese e valorizzare il contributo che le stesse, con il veloce ricambio dei veicoli aziendali, possono fornire per accelerare il rinnovo del parco circolante».