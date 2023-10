Urso: «Mi aspetto di evitare la chiusura di Magneti Marelli. A Crevalcore un sito industriale di avanguardia, importante»

Al tavolo su Magneti Marelli «mi aspetto, anzi ho lavorato perché e mi auguro che riusciremo ad evitare la chiusura dello stabilimento di Crevalcore». Lo afferma il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, al Festival delle Regioni dove definisce la fabbrica bolognese un «sito industriale di avanguardia, importante non solo per il tessuto produttivo dell’Emilia Romagna, per la filiera dell’ auto italiana ma io dico per l’industria italiana».