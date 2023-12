Usa limitano ruolo Cina nel mercato interno delle auto EV. Stretta su regole incentivi per spingere industria domestica

Gli Stati Uniti lanciano la stretta sulle auto elettriche con componenti cinesi. A partire dal prossimo mese le vetture elettriche non prodotte negli Usa con batterie che includono componenti cinesi non potranno accedere agli sgravi offerti dall’amministrazione Biden. I veicoli elettrici non potranno inoltre qualificarsi per gli incentivi dell’Inflation Reduction Act se prodotti da società con legami significativi con il governo di Pechino o tramite accordi con società basate in Cina o controllate da Pechino. «Con queste linee guida e la chiarezza che offrono, ci assicuriamo che il futuro delle auto elettriche negli Stati Uniti sia made in America», ha detto John Podesta, il consigliere di Biden per l’energia pulita.