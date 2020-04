Volkswagen annuncia ripresa graduale dell'attività produttiva. La salute dei dipendenti al primo posto

ROMA – Volkswagen annuncia che a partire dalla prossima settimana alcuni stabilimenti riprenderanno l'attività produttiva. Si tratta, in particolare delle fabbriche di Zwickau (Germania) e Bratislava (Slovacchia), mentre gli altri siti produttivi in Germania e in Portogallo, Spagna, Russia e Stati Uniti riavvieranno la propria attività nella settimana del 27 aprile. A seguire, a maggio, la produzione riprenderà in Sudafrica, Argentina, Brasile e Messico. Ralf Brandstätter,

“Le decisioni dei governi federali e statale in Germania e l'allentamento delle restrizioni in altri stati europei, hanno creato le condizioni per la graduale ripresa della produzione. La Volkswagen si è preparata intensamente per questa fase nelle ultime tre settimane. Oltre a sviluppare una gamma completa di misure per la protezione della salute dei nostri collaboratori, abbiamo anche lavorato sul ripristino delle nostre catene di approvvigionamento", ha commentato Ralf Brandstätter, Chief Operating Officer di Volkswagen.

Negli stabilimenti Volkswagen in Germania si continuerà con ritmi di lavoro ridotti e il numero dei lavoratori interessati verrà gradualmente diminuito in linea con la ripresa della produzione. Fermo restando il fatto che il rispetto delle misure di protezione della salute dei dipendenti sarà sempre la massima priorità, la produzione riprenderà in base alla disponibilità di componenti, ai requisiti governativi tedeschi ed europei, allo sviluppo dei mercati di vendita e alle conseguenti modalità di funzionamento degli impianti.

Per questa fase di ripresa della produzione, sarà senz’altro utile l’esperienza acquisita in Cina, dove 32 dei 33 stabilimenti sono tornati a produrre e dove sono state implementate con successo numerose e adeguate misure per la protezione della salute (non è stato segnalato alcun caso di Coronavirus tra i dipendenti). Tuttavia, Volkswagen continua a monitorare attentamente la situazione globale derivante dalla pandemia.