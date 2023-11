Ferrari, sognando Le Mans. Ora è possibile acquistare, a 5 milioni di euro, il prototipo che ha dominato alla mitica 24 Ore

Vi siete innamorati della splendida hypercar Ferrari 499P che ha vinto quest’anno la 24 Ore Le Mans? Bene, da oggi potrete addirittura comprarvela. E mettervi al volante di una esatta replica del prototipo del Cavallino che ha trionfato nella corsa più importante del mondo. Stessa carrozzeria, stesso telaio in carbonio, stesso motore turbo ibrido – anzi addirittura più potente perché liberato da vincoli regolamentari - e stesse gomme slick. C’è solo un piccolo particolare: togliervi questo sfizio vi costerà la bellezza di 5,1 milioni di euro. Tanto ci vorrà per assicurarsi il possesso della versione “clienti” di questa Hypercar. Ma siamo sicuri che la Ferrari qualche ricco cliente in giro per il mondo lo troverà. Esattamente come ha già trovato in passato facoltosi appassionati che si sono comprati il medesimo privilegio di possedere e guidare le Ferrari F1 degli anni passati. Dalla T4 iridata con Scheckter del ‘79 fino alle più recenti F1 dei primi anni Duemila dell’epoca Schumacher.

Tutte acquistate da collezionisti privati che saltuariamente le guidano in pista. Già perché il Cavallino, grazie al proprio blasone, è l’unico marchio automobilistico che può permettersi di vendere a prezzi milionari le proprie auto da corsa usate e di avere comunque la fila davanti alla porta. Già anni fa Ferrari aveva dato vita a un programma che si chiama “Ferrari F1 Clienti”. Esso dà la possibilità a facoltosi appassionati col portafoglio gonfio di acquistare le F1 dismesse a fine stagione dal reparto corse. I clienti del programma acquistano non soltanto la monoposto ma anche un’assistenza privilegiata che li trasforma in veri e propri clienti-piloti. L’auto non finisce nei loro garage ma resta a Maranello dove i meccanici si prendono cura di tutto e la squadra porta le auto direttamente sui circuiti di tutto il mondo in occasione dei “Ferrari Days”. In questo modo il Cavallino fornisce ai clienti-piloti un servizio chiavi in mano: il possessore dovrà soltanto indossare tuta e casco, mettersi al volante e godersi la guida.



Così, dopo la sorprendente vittoria a Le Mans, la Ferrari ha deciso di varare un secondo programma per clienti-piloti. Che si chiama “Sport Prototipi Clienti”. Stavolta con la 499P. In questo caso non si tratta dell’hypercar che ha corso ma di una versione replica appositamente costruita in serie limitata per quei clienti-piloti che preferiscono la vetture a ruote coperte rispetto alla F1. L’auto si chiama 499P Modificata, è uguale in tutto e per tutto alla vincitrice di Le Mans. Il motore però è stato potenziato: il V6 turbo ibrido 3 litri, che è derivato dalla berlinetta da corsa 296 GT3, non ha le limitazioni imposte dalla Fia alle vetture che corrono nel WEC, il mondiale Endurance.

Niente restrittori all’aspirazione, nessuna limitazione all’energia sprigionata dal sistema ibrido. Libera da vincoli, la 499P Modificata può sviluppare il suo massimo potenziale: eroga 870 cavalli contro i circa 680 cv della versione a norma di regolamento Fia-WEC.



Per facilitare la guida ai clienti-piloti, che non sono certo professionisti, Ferrari ha reso permanente il sistema di trazione integrale. Nelle hypercar del mondiale il motore elettrico è collocato sull’asse anteriore ed oltre a recuperare energia in frenata, può scarificare a terra fino a 272 cavalli. Ma in base al regolamento può farlo soltanto sopra i 190 km/h. Vale a dire che nelle curve lente le hypercar del WEC si comportano come una normale trazione posteriore. La 499P Modificata però non deve competere con nessuno, quindi i tecnici ne hanno liberalizzato la trazione consentendo le quattro ruote motrici permanenti per facilitarne la guida. Per lo stesso motivo sono state modificate le mappe motore, più addolcite, e impiegati pneumatici slick Pirelli di mescola più morbida per migliorare l’aderenza a bassa temperatura. Non rimane che mettersi al volante e crdere di essere a Le Mans. Ma non dimenticatevi i 5,1 milioni necessari a sognare...