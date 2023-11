KG Mobility, l'altro volto coreano. Svetta l’azienda orientale che è ripartita con Torres e nuova Tivoli

Koelliker Hub, nella nuova sede di via Gallarate a Milano, non è soltanto una vetrina di novità: è la sintesi dei più avanzati concetti di mobilità declinati in un’ampia scelta di soluzioni. Per i clienti, una “customer experience” progettata con Pininfarina dove il mondo fisico e quello digitale si integrano attraverso il design e la tecnologia.

Al Koelliker Hub ha da poco debuttato la nuova Tivoli, evoluzione del B-Suv ereditato dalla SsangYong dopo il processo di risanamento aziendale che ha portato alla nascita di KGMobility. Un brand versatile che esplora, accanto alle proposte tradizionali, il futuro espresso da elettrificazione, guida autonoma, connettività e servizi. La partnership tra Koelliker e i coreani è attiva dal 2003, quando SsangYong debuttò in Italia. «Ha portato a risultati molto soddisfacenti che vogliamo replicare», spiega Marco Saltalamacchia, Ceo e vice presidente di Koelliker Group. Tivoli resta un modello chiave nel progetto. Il restyling compiuto è di sostanza, non solo estetico con un frontale ridisegnato in cui spiccano le luci a Led e un posteriore con portellone dalle forme più scultoree. Anche l’interno è rinnovato, ricco e con tecnologie interconnesse. La KGM Tivoli propone un unico equipaggiamento che comprende l’infotainment Android e CarPlay. Il motore è GDI-turbo di 1,5 litri da 135 cv, completi i sistemi di assistenza alla guida. Prezzi da 22.900 euro.



Fedele al nuovo slogan “Go Different”, KGMobility ha indicato la propria rotta verso il futuro al Seul Mobility Show dove ha svelato la Torres EVX full-electric, prima di tante novità disponibili entro il 2026. Avrà una potenza di 204 cv e un’autonomia di 460 km garantita dalla batteria al litio fosfato da 73,4 kWh. Sarà seguita dai Suv F100 e K R10 rispettivamente di taglia compatta e media, oltre al pick-up O100. Saranno loro a caratterizzare la futura gamma KGM. Intanto la versione termica del Torres ha inaugurato il nuovo corso del brand coreano. Con 4,7 metri di lunghezza, ha un motore benzina 4 cilindri turbo da 1.5 litri per 164 cv e una coppia di 280 Nm. Velocità massima di 194 km/h, cambio automatico in opzione e consumi combinati compresi tra 7.9 e 9,1 litri per 100 km. Il grande Suv è disponibile a due o quattro ruote motrici. Negli interni si nota un deciso miglioramento, specie nei display digitali, di serie. L’assistenza “self-driving” è di livello 2,5 e prevede cruise control intelligente e mantenimento di corsia. Il listino del nuovo Torres parte da 31.900 euro.



Tra le attuali proposte di KGM c’è pure il rinnovato Korando con diverse motorizzazioni, anche a Gpl. Il GDI-Turbo 1.5 sviluppa 163 cv e 280 Nm, il diesel 1.6 ha una potenza di 136 cv e 324 Nm. Listino da 25.940 euro. In gamma troviamo poi il maxi pick-up Rexton Sports XL: 5,4 metri, doppia cabina a 5 posti con un piano di carico di 1,6 metri, motore turbodiesel 2.2 da 202 cv e 400 Nm, prezzi da 38.500 euro. In versione maxi-Suv Rexton (stesso motore a gasolio) è disponibile nella classica conformazione a 7 posti, con trazione integrale e un listino da 50.800 euro. Tra le altre partnership di Koelliker, quella storica (attiva da 44 anni) con Mitsubishi che ha esaltato modelli di successo come Pajero, L200, Colt e ASX, senza dimenticare Eclipse Cross e Space Star. Ora debutta la nuova Colt, compatta introdotta per la prima volta in Europa nel 1978 e venduta nel mondo in oltre 1,2 milioni di unità. Basata sulla piattaforma CMF-B dell’Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi (la stessa della Clio), la citycar offre diverse motorizzazioni a partire dal benzina 1.0 tre cilindri (66 cv, 91 cv l’alternativa turbo). La variante full hybrid da 140 cv abbina un 4 cilindri benzina 1.6 a un elettrico da 36 kW. Tra le numerose tecnologie, infotainment con display multi-touch da 7” o 9,3” e comandi vocali. La nuova Colt, prodotta nello stabilimento Renault di Bursa in Turchia, arriverà a dicembre con prezzi da 17.900 euro. Nel quadro di una mobilità integrata e “alternativa”, Koelliker commercializza anche la ultracompatta elettrica Microlino, ispirata dalla storica Isetta e già prodotta nel Torinese in oltre mille unità.