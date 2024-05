Cadillac (Gm) potrebbe prolungare modelli con motore termico oltre il 2030

Cadillac, il brand premium di General Motors, completerà l'inserimento di modelli 100% elettrici nella propria gamma entro il 2030 ma probabilmente non rispetterà il programma di eliminare a quella scadenza auto e suv con motori termici. Lo ha detto John Roth, vicepresidente di Gm Global Cadillac, intervenendo alla presentazione nordamericana del nuovo modello elettrico Optiq. «Avremo un portafoglio completamente elettrico» entro il 2030, ha affermato Roth, ma in una contestuale intervista rilasciata al magazine Usa WardsAuto, ha specificato che parallelamente alla gamma di Bev «lasceremo che il cliente sia la nostra guida» nel mantenimento dell'offerta di Ice.

«Lavoreremo discutendo internamente il nostro vantaggio competitivo sul mercato - ha precisato Roth - e non metteremo tutte le nostre carte sul tavolo in una sola volta». Il vicepresidente di Gm Global Cadillac lascia dunque aperta la possibilità, e persino la probabilità, che la divisione continui a offrire veicoli con motori benzina, compresi gli ibridi, oltre il 2030. È noto che Gm sta accelerando lo sviluppo di versioni ibride e ibride plug-in di diversi veicoli in ciascuna delle sue divisioni - ricorda WardsAuto - sulla scia del rallentamento della domanda dei modelli elettrici, del crescente interesse per gli ibridi, oltre che delle modifiche delle richieste federali per raggiungere il 50% delle vendite di modelli elettrici entro il 2032.