Urso: «Italia è il paese più attrattivo in Ue per aziende auto estere, incentivi a chi investe qui»

«In questo contesto geopolitico e geoeconomico, nei progetti di investimento che molte case automobilistiche di altri continenti, anche asiatiche e cinesi, hanno in Europa, l'Italia appare essere il Paese più attrattivo perché ha l'ecosistema migliore, ha una filiera dell'indotto e della componentistica leader mondiale, ha un brand di eccellenza che tutti le riconoscono e ha un differenziale tra auto prodotte e auto immatricolate che non c'è in nessun altro Paese europeo, cioè ha un mercato interno molto vasto».

Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, a margine del convegno inaugurale della VI edizione del Motor Valley Fest a Modena. «Siamo convinti che l'Europa debba cambiare, passare dall'Europa dei consumatori all'Europa dei produttori. Gli investimenti in Europa devono essere supportati anche da risorse pubbliche comuni ed europee per rendere il nostro continente sempre più competitivo, quindi chiunque investa in Italia avrà supporto anche attraverso incentivi pubblici per creare occupazione e prodotti che possano fregiarsi del marchio di eccellenza made in Italy».