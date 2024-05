GP Miami, gara Sprint: Verstappen precede la Ferrari di Leclerc, gran prestazione di Ricciardo

Una vittoria facile, ma... sofferta. Max Verstappen ha dominato i 19 giri della gara Sprint di Miami, ma non era affatto soddisfatto del rendimento della sua Red Bull-Honda. Poco grip al posteriore, difficoltà a spremere al massimo la sua RB20, queste le difficoltà incontrate da Verstappen che ora sta valutando se chiedere al suo ingegnere di intervenire sulla vettura in vista della qualifica per il Gran Premio che si terrà tra poche ore.

Verstappen ha comunque controllato bene la Sprint. Al via ha chiuso Charles Leclerc, che dalla seconda piazzola ha avuto un eccellente scatto, poi ha tenuto il pilota Ferrari sempre a un paio di secondi di distanza, vincendo poi con 3"3 di vantaggio. Bene Leclerc, che non si è fatto sfuggire il secondo posto finale.

In parte, un aiuto è arrivato da uno scatenato Daniel Ricciardo con la Racing Bulls-Honda. L'australiano, in stato di grazia questo fine settimana, da quarto ha subito superato Sergio Perez e questo per il messicano è stato un "impiccio" non da poco perché gli ha fatto perdere tempo. Perez si è liberato di Ricciardo al quinto giro, ma ormai Leclerc aveva accumulato un buon numero di secondi riuscendo così a evitare un ritorno del messicano.

Red Bull prima e terza, non male proprio. Ferrari seconda e quinta. Carlos Sainz dal sesto giro in avanti ha tentato diverse volte di superare Ricciardo, ma non ha mai trovato lo spunto giusto. E così, la Racing Bulls ha potuto festeggiare una incredibile quarta posizione. A questo, si aggiunge anche l'ottavo posto di Yuki Tsunoda che completa la bella giornata della squadra con base a Faenza.

La McLaren-Mercedes ha ottenuto la sesta piazza con Oscar Piastri, sempre alle spalle di Sainz. Lando Norris, nono al via, è subito stato eliminato da Lance Stroll alla prima curva. Non è stata colpa del canadese, bensì di Fernando Alonso. Una bella frittata per la Aston Martin. Lo spagnolo ha lasciato un varco all'interno nel quale si è gettato Lewis Hamilton. Alonso ha così girato largo colpendo Stroll alla sua sinistra il quale a sua volta è finito contro Norris. Lando e Lance si sono dovuti ritirare.

Punti per la Haas-Ferrari grazie a un Nico Hulkenberg come sempre solido. Il tedesco ha chiuso settimo aiutato da uno scorrettissimo Kevin Magnussen, suo compagno di squadra, giustamente penalizzato e così precipitato a fondo classifica. Il danese ha esagerato nel tentare di tenere dietro di sè Hamilton per permettere ad Hulkenberg di guadagnare terreno. Non è la prima volta che Magnussen si "sporca" le mani per favorire il compagno, ma se si va oltre il lecito, il gioco diventa antipatico oltre che pericoloso. Kevin ha ammesso di avere esagerato, sarebbe interessante scoprire se dal muretto box Haas è arrivato il "consigio" di comportarsi in quella assurda maniera.

Hamilton aveva poi visto l'arrivo in ottava posizione, prendendo l'ultimo punto con un bel sorpasso su Tsunoda nelle ultime curve, ma è stato penalizzato di 20" per avere tenuto una velocità eccessiva in pit-lane. Per l'incidente tra Norris e Stroll, i piloti sono stati fatti passare dalla corsia box per evitare i detriti alla prima curva e in quel momento Hamilton ha commesso il proprio errore.

Sabato 4 maggio 2024, gara sprint

1 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 19 giri

2 - Charles Leclerc (Ferrari) - 3"371

3 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 5"095

4 - Daniel Ricciardo (Racing Bulls-Honda) - 14"971

5 - Carlos Sainz (Ferrari) - 15"222

6 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 15"750

7 - Nico Hulkenberg (Haas-Ferrari) - 22"054

8 - Yuki Tsunoda (Racing Bulls-Honda) - 29"816

9 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 31"880

10 - Logan Sargeant (Williams-Mercedes) - 34"355

11 - Guan Yu Zhou (Sauber-Ferrari) - 35"078

12 - George Russell (Mercedes) - 35"755

13 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 36"086

14 - Valtteri Bottas (Sauber-Ferrari) - 36"892

15 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 37"740

16 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 49"347 *

17 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 59"409

18 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1"06"303 **

* Penalizato di 20"

** Penalizzato di 30"

Ritirati

Lance Stroll

Lando Norris