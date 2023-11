FORUMAutoMotive: per la sicurezza stradale più educazione e formazione, in attesa della stretta nel nuovo Codice della Strada

La revisione del Codice della Strada per una maggiore sicurezza sulle strade e la necessità di puntare sulla formazione e sull’educazione stradale già nelle scuole, sono stati i due temi principali al centro della seconda giornata dell’evento #FORUMAutoMotive, il movimento di opinione sui temi legati alla mobilità a motore. Il promotore di #FORUMAutoMotive Pierluigi Bonora ha introdotto i lavori, sottolineando come “l’attesa stretta sui comportamenti alla guida non basterà a limitare l’allarme incidenti di questi mesi che necessita di essere combattuto, attraverso una maggiore educazione stradale e al rispetto, all’interno delle famiglie e delle scuole dell’obbligo, oltre che nelle autoscuole. L’educazione dovrà riguardare anche la corretta gestione dei sistemi di infotainment a bordo delle nostre auto, dei quali gli automobilisti devono essere messi a conoscenza in modo adeguato prima che salgano a bordo del veicolo”. Il primo talk, moderato dalla giornalista Roberta Pasero, si è focalizzato su “L’educazione stradale parte dalle famiglie. La Scuola non basta. Anche molti genitori dovrebbero essere messi in riga. Le opportunità del nuovo codice della Strada”.

Secondo Marco Lucchinelli (in un’intervista rilasciata ad ACI Radio), ex campione mondiale di moto GP, “l’educazione stradale va trasmessa in primis a scuola, ma chi costruisce moto non può vendere veicoli che sono bombe a tutti gli effetti. Bisogna realizzare moto che vadano più piano, quelle veloci devono andare solo in pista ed essere guidate da chi è professionista. Siamo i più piccoli in strada, il motociclista non uccide, il motociclista viene ucciso”. È stata poi messa in onda un’altra intervista al Vice Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi, concessa ad ACI Radio, in cui ha affermato: “L’educazione stradale deve partire da scuola. Riteniamo che in presenza di variazioni climatiche ed elevati livelli di traffico si richieda agli utenti di tenere comportamenti prudenti. Spesso le vittime non sono le persone che non sono state prudenti. L’uso di sistemi di infotainment spesso distrae dalla guida e può creare problemi, in particolare da parte di utilizzatori di veicoli pesanti. La decisione non può essere demandata all’auto o al navigatore, bisogna usare sempre la testa. Anche se si è alla guida di un veicolo altamente tecnologico”.

Valentina Borgogni, Presidente Associazione Gabriele Borgogni Onlus ha poi indicato: “In 19 anni nonostante la legge sull’omicidio stradale e gli osservatori regionali, non si è ancora registrata una riduzione significativa degli eventi drammatici. Noi promuoviamo informazione stradale e riscontriamo la differenza, soprattutto nelle scuole materne ed elementari. I piccoli sono più sensibili e danno risposte sensate sugli elementi base della sicurezza, come semafori e velocità. E con la stessa naturalezza dichiarano che genitori parlano spesso al telefono in auto. Fa notizia la morte di giovani che tornano da discoteca, ma non gli oltre 400 che muoiono ogni giorno. Al Governo chiediamo di istituzionalizzare educazione stradale, ma i tempi politici non sono quelli della vita reale”. Sui giovani alla guida si è soffermata Francesca Maisano, Psicologa – Psicoterapeuta Referente Centro Adolescenti ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano: “L’adolescenza è una fase di trasgressione per provare emozioni. Gli adulti devono essere modello, anche e soprattutto nell’uso dei dispositivi elettronici. Il cervello finisce di formarsi a 25 anni e l’abuso di alcool e stupefacenti, prima di tale soglia, può generare effetti ancora più pesanti.

La mancanza di comunicazione tra genitori e figli ha spinto i giovani a rifugiarsi nei social”. Il punto di vista delle Forze dell’Ordine è stato portato da Carlotta Gallo, Dirigente del Compartimento Polizia Stradale per la Lombardia: “Nel 2022 si sono registrati 165.889 incidenti, 3.159 morti, 223.475 feriti. L’incidente stradale non è mai una fatalità. Per i giovani nella fascia 15-29 anni è la prima causa di morte. In Italia si registrano 53,6 morti sulle strade ogni milione di abitanti e i dati 2023 non sono più confortanti. Distrazione, velocità elevata mancato rispetto precedenza sono al primo posto, con il 38%, tra le cause. Al terzo posto, con il 7%, la distanza di sicurezza. Non si può essere multitasking mentre si guida, bisogna essere concentrati. Va trovato un linguaggio efficace per trasmettere i messaggi corretti ai giovani”. È poi intervenuto Emilio Patella, Segretario Nazionale Autoscuole di UNASCA: “Per riprendere la patente dopo il ritiro per superamento tasso alcolemico, servono 3-4 anni. Le famiglie spesso sopravvalutano i figli e sorprendono le reazioni quando un ragazzo non supera l’esame per la patente.

Il Codice non prevede nessuna norma che parli di formazione. Molte regole su foglio rosa e rilascio della patente devono essere riviste, sono troppo permissive”. Il Prof Zanoni dell’accademia Martesana, presente all’evento insieme a una delegazione di studenti, ha ricordato come la scuola guarda al futuro della mobilità e, aspettando scelte definitive, continua a lavorare sulle certezze dell’auto di oggi (ruote, sospensioni, freni e carrozzeria) e resta legata al mondo reale che fornisce più formazione di quanto avvenga in quello virtuale. In chiusura è toccato a Lucia Vecere, Dirigente Ufficio Mobilità e Sicurezza Stradale – Direzioni per l’Educazione Stradale, la Mobilità e il Turismo - Automobile Club d’Italia intervenire sul tema: “La strada è il punto in cui convivono tutte le persone che fanno parte della collettività. Servono regole di buonsenso che possono aiutare a evitare situazioni di rischio. C’è molto da fare e costruire, anche sotto il punto di vista medico e psicologico, per evitare tragedie. Alla guida è fondamentale l’attenzione che deve restare alta anche in questo mondo iperconnesso che tende a distrarre. Va istituita all’interno dell’insegnamento l’ora obbligatoria di educazione civica”. Il focus si è poi spostato sulle “Nuove tecnologie al servizio della sicurezza. Ritardi normativi e responsabilità”, con un talk moderato dal giornalista Luca Talotta. Il primo intervento è stato di Pierpaolo Concina CEO & Founder presso WiDna: “Elettronica e connettività offrono sicurezza e comfort, ma allo stesso tempo espongono il veicolo a rischi.

Sicurezza attiva e passiva è garantita, ma in futuro dovranno aggiungersi sicurezza preventiva e informatica. Il rischio non è percepito, ma le auto possono essere soggette a attività illecite, non limitate al solo furto”. Simonpaolo Buongiardino, Presidente di Federmotorizzazione ha sostenuto che: “Tutto ciò che va nella direzione di una regolamentazione per la sicurezza non è solo gradito, ma doveroso. L’introduzione dei monopattini elettrici non è stata accompagnata da adeguata formazione dei giovani e, più in generale, di chi si mette alla guida di un veicolo potenzialmente pericoloso. L’amministrazione milanese ha dato patente di potere assoluto a ciclisti e utilizzatori di monopattini elettrici. Molti utilizzatori non hanno patente e non hanno idea di quali siano le norme del Codice della Strada”. Ottavia Calamani, Responsabile Sviluppo Soluzioni Innovative di AISICO, ha poi osservato che: “Siamo conosciuti come centro prove, stiamo lavorando su sicurezza passiva, su barriere che possono creare problematiche in caso di urto. Le auto sono sempre più sicure, le barriere attuali sono certificate, ma sempre più leggere. Le normative non impongono intervalli di sostituzione delle barriere, alcune sono state montate prima del 2011, quando sono state introdotte le certificazioni.

La normativa dovrebbe cambiare per adeguarsi a caratteristiche di veicoli attuali. Non è possibile risparmiare sulle barriere”. “Stare sulla strada vuol dire mettere insieme auto, fattore umano e infrastrutture. Da 30 anni ci occupiamo di questo. Il nostro obiettivo è portare consapevolezza, anche della tecnologia di bordo. Questo è il metodo Ciuffi”, ha commentato Paolo Ciuffi, CEO di D6 Drive Responsibly, “Non conta quanti dispositivi di sicurezza si hanno a bordo, ma bisogna conoscerli e saperli usare. Il mio metodo si è evoluto in 25 anni. Avere la patente non significa saper guidare. Dobbiamo riformare le modalità formative ed educative. Servono professionisti per insegnare a usare correttamente il veicolo”. L’ultima tavola rotonda ha riguardato la “Missione Green: parola d’ordine neutralità tecnologica. Soluzioni a confronto”, moderata da Umberto Zapelloni, Responsabile inserto Mobilità il Foglio. Fabrizio Cardilli, Hydrogen Project Development Director SAPIO ha sottolineato come l’Italia sia “fanalino di coda in tema di idrogeno. L’idrogeno è complementare a elettrico, non è in concorrenza. Bisogna sfruttare i punti di forza di ogni soluzione. Oggi si consumano 520.000 tonnellate di idrogeno, soprattutto nell’industria, ma si sta aprendo il mercato nella mobilità. Se si allungano le percorrenze, l’idrogeno è la soluzione e assicura vantaggi anche nei tempi di rifornimento: circa 5 minuti per il pieno di un’auto. Stiamo costruendo le infrastrutture, a oggi ci sono solo due stazioni: Bolzano e Marghera, le previsioni sono di arrivare a 300”. “Il trasporto è responsabile di una parte (15-17%) delle emissioni, ma eliminando questa fonte rimarrebbe sempre l’80% che arriva da altre attività.

L’obiettivo è bruciare meno gasolio. Offriamo veicoli ibridi, a idrogeno ed elettrico, ma riteniamo che l’azienda che deve decarbonizzare deve passare dai biocarburanti. Il problema è che il diesel costa meno, quindi senza incentivi le aziende continuano a preferire le soluzioni classiche. È un problema di costi, il diesel è sempre più conveniente”, ha osservato Enrique Enrich, Presidente e Amministratore Delegato di Scania Italia. Claudio Zirilli, Responsabile leasing e rental di Banca IFIS ha ricordato come “le imprese hanno sviluppato negli ultimi anni un’anima green e sono attenti con le proprie flotte alla riduzione delle emissioni inquinanti. L’impressione è che però il mercato non sia pronto alla svolta elettrica, sebbene ci sia molto interesse verso i veicoli alla spina”. “Per lo sviluppo della mobilità elettrica la presenza di infrastrutture è fondamentale: il Piano industriale di A2A prevede la realizzazione entro il 2030 di 22mila nuovi punti di ricarica su tutto il territorio nazionale, interamente alimentati da energia rinnovabile. L’obiettivo è creare una rete in cui le colonnine a bassa potenza adatte ai contesti urbani si integrino con quelle ad alta potenza per gli spostamenti fuori città. Anche il tema dello sviluppo tecnologico delle piattaforme è cruciale: operatori come noi devono poter dare risposte alle necessità degli utenti a distanza e in tempi rapidi”, lo ha affermato Fabio Pressi, Presidente e AD di A2A E-Mobility.

Per Gianni Murano, Presidente di UNEM, “Alla base della sicurezza energetica c’è la diversificazione delle fonti e quindi la neutralità tecnologica. Se l’obiettivo è decarbonizzare allora è necessario affidarsi a tutte le tecnologie in grado di dare in contributo concreto in termini di riduzione delle emissioni di CO2. Nel trasporto ci sono già diverse soluzioni, anche se con gradi di maturità diversi. I biocarburanti, e più in generale i low carbon fuels, ad esempio sono già maturi, sia tecnologicamente che economicamente e anche dal punto di vista della disponibilità delle materie prime necessarie a soddisfare la domanda attesa. In prospettiva, ci saranno poi gli efuels. I vantaggi sarebbero immediati perché sono prodotti che possono essere usati su tutto il parco auto circolante e non solo sulle auto di ultima generazione, con costi nettamente inferiori a quelli dell’opzione full electric. Da poco Concawe, insieme a IFPEN, ha sviluppato uno strumento interattivo e digitale - denominato Car CO2 Comparator- che permette di confrontare le emissioni sul ciclo di vita dei diversi e delle diverse alimentazioni nelle diverse configurazioni. Dai vari confronti emerge che all’aumentare della quota di componente bio/rinnovabile nei carburanti cresce il vantaggio delle alimentazioni ibride rispetto alle full electric. Non bisogna mai dimenticare che la scelta finale spetta inevitabilmente al consumatore, al quale va garantita sempre e comunque libertà di scelta e costi accessibili.”.

“Il mercato cinese rappresenta un’opportunità per la mobilità”, ha sostenuto Marco Saltalamacchia, CEO & Executive Vice President di Koelliker, “Tutti i principali costruttori hanno pianificato investimenti significativi sull’elettrico. Oggi un’auto su due viene prodotta e consumata dai cinesi e lo stesso vale per la produzione delle batterie. Qualsiasi costruttore globale non può non essere presente su quel mercato. In Italia esiste un ampio segmento di mobilità, il segmento A, che viene trascurato dal mercato che potrebbe essere sfruttato dalla produzione italiana. Le opportunità vanno colte. Il rischio che corriamo è di vedere in futuro azzerata la capacità produttiva italiana”. La mattinata si è conclusa con l’assegnazione del Premio Internazionale “DEKRA Road Safety Award 2023” giunto alla sua sesta edizione. Il riconoscimento è stato conferito a Bosch per l’impegno quotidiano della multinazionale tedesca sul tema della sicurezza stradale. A ritirare il premio Camillo Mazza, General Manager Robert Bosch GmbH Branch in Italy, cui è stato consegnato il premio da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e head of DEKRA Region Central East Europe & Middle East. “Quello della sicurezza stradale è da sempre un tema fondamentale per Bosch. Infatti, attraverso la nostra “Tecnologia per la vita” – per citare il nostro slogan - ci impegniamo a rendere la mobilità del futuro sempre più sicura.

Per questo, ampliamo costantemente il nostro portfolio con sistemi che proteggono gli utenti della strada e perfezioniamo costantemente le tecnologie già esistenti” ha commentato Camillo Mazza, General Manager Robert Bosch GmbH Branch in Italy. “Il ruolo di Bosch contribuisce in maniera sostanziale alla tutela della sicurezza stradale - ha dichiarato Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e head of DEKRA Region Central East Europe & Middle East – e come DEKRA siamo orgogliosi di aver consegnato il premio ad un’azienda leader mondiale nella componentistica per le autovetture. Tale premio internazionale, infatti, è volto proprio alla valorizzazione di aziende e realtà che investono sulla tutela della sicurezza. Premiare Bosch per il suo impegno allo sviluppo della tecnologia per migliorare la Sicurezza Stradale in Italia, Europa e nel mondo rappresenta il giusto riconoscimento ad un’azienda impegnata da sempre nella riduzione degli incidenti su tutti i mezzi di trasporto dalle automobili alle motociclette, dalle biciclette ai veicoli commerciali”.